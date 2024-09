Rozstaniem Akopa Szostaka i Sylwii Szostak żyła cała Polska. Para podjęła decyzję o rozejściu się w swoje strony, a finalnie po kilku miesiącach ex partnerzy ogłosili powrót. Od tamtej pory jednak małżonkowie niechętnie dzielą się swoim życiem prywatnym na forum. Akop Szostak nie mógł się jednak powstrzymać i zaskoczył szczerym wyznaniem.

Akop Szostak zaskoczył szczerym wyznaniem

Ostatni czas dla Akopa Szostaka był niczym rozpędzony rollercoaster. Tuż przed Wielkanocą trener i jego ukochana Sylwia Szostak poinformowali swoich fanów, że ich związek to już przeszłość. Informacja wywołała ogromne poruszenie, a fani doszukiwali się powodów tej decyzji. W tym ciężkim czasie Akop stał się niezwykle aktywny na swoim profilu na Instagramie i niemal codziennie informował fanów, aktualizacjami na temat swojego samopoczucia. Mężczyzna nie ukrywał, że rozpad związku z Sylwią był dla niego bardzo trudny i ciężko było mu się pogodzić z tym, co się stało.

Gdy wydawać by się mogło, że nic już nas nie zaskoczy. Akop Szostak ogłosił, że razem z żoną postanowili dać sobie drugą szansę. Małżonkowie zdecydowali, że tym razem nie będą aż tyle razem wrzucać do sieci. Szostakowie wcześniej chętnie relacjonowali w mediach społecznościowych nie tylko wspólnie spędzone i romantyczne chwile. Ich życie wydawało się idealne, nic więc dziwnego, że gdy małżonkowie ogłosili rozstanie, internauci poczuli się oszukani.

Akop Szostak, mimo że uparcie milczy w temacie jego związku z Sylwią, postanowił podzielić się z fanami swoim przemyśleniem. To, co napisał, daje do myślenia.

Życie nie jest sprawiedliwe. Nie każdy z nas otrzymuje taki sam start, ale to nie oznacza, że nie masz wpływu na to, co przyniesie przyszłość - napisał tajemniczo Akop Szostak.

Trener zwrócił się do fanów z motywującym hasłem i przypomniał im, że mają więcej siły, niż sobie wyobrażają.

Możesz utonąć w żalach i pretensjach do świata albo podjąć wyzwanie i przepłynąć przez wzburzone morze problemów, które stają na twojej drodze. Pamiętaj, masz w sobie więcej siły, niż sobie wyobrażasz! - podsumował Szostak.

Zgadzacie się z Akopem?

