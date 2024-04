Sylwia Szostak po rozstaniu z Akopem Szostakiem musi mierzyć się ze złośliwością internautów. Fani mają jej za złe nie tylko kreowanie wizerunku idealnego związku, kiedy faktycznie nie działo się w nim dobrze, ale również snują teorie spiskowe na temat powodów ich rozstania. W sieci nie nikną również przytyki na temat byłego już związku z Akopem Szostakiem. Influencerka opublikowała smutną odpowiedź .

Sylwia Szostak wymownie o rozstaniu z Akopem Szostakiem

Sylwia i Akop Szostakowie rozstali się po 10 latach małżeństwa. Fanom trudno jest uwierzyć w ich decyzję, szczególnie, że kilka dni wcześniej Akop wyznawał żonie miłość, a także opublikował wpis, w którym poinformował, że wytatuował sobie jej podobiznę. Wieści o ich rozstaniu szybko stały się numerem jeden w sieci. Byli małżonkowie musieli się również tłumaczyć z tego, co zrobią z całkiem sporą gromadką psów, które zaadoptowali. Akop Szostak wyjaśnił, że podzielą się zwierzętami, a także będą dbać o to, by psy nie zostały rozdzielone na zawsze.

Rozstanie Akopa i Sylwii Szostaków wciąż jest jednak powodem do przytyków ze strony internautów. Na jeden z komentarzy Sylwia Szostak postanowiła odpowiedzieć wymownym wpisem.

Sylwia Szostak mimo rozstania stara się nie zaniedbywać swoich zawodowych obowiązków. Pod jej postami na Instagramie wciąż jednak pojawiają się nowe komentarze na temat rozstania z Akopem. Internauci wciąż mają za złe parze, że "okłamywała" ich, kreując wizerunek idealnego związku:

Jakieś porady na udany związek? - dogryzła Sylwii internautka.

Influencerka nie pozostawiła tego bez odpowiedzi:

Za słaba w tym jestem, sorry

MATEUSZ GROCHOCKI/Dzien Dobry TVN/East News

Aktualna sytuacja życiowa z pewnością nie jest łatwa ani dla Sylwii ani dla Akopa Szostaka. Mężczyzna niedawno również podzielił się swoimi przemyśleniami. Może jednak liczyć na wsparcie fanów w trudnych chwilach i przyznał, że dzięki temu nauczył się zauważać nawet najmniejsze pozytywy, które dzieją się właśnie wokół niego.

Akop Szostak, Sylwia Szostak Instagram@sylviafitness