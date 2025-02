Akop Szostak to znany sportowiec i trener, o którym od miesięcy mówi się w mediach głównie w kontekście spraw osobistych. Gdy rozpadło się jego małżeństwo z Sylwią Szostak, wybuchła spora afera. Mimo prób naprawienia relacji ostatecznie każde z nich poszło w swoją stronę. Jak się właśnie okazało, Akop zdążył się już z kimś związać. Ujawnił, jaki miał warunek, wchodząc w nowy związek.

Akop Szostak otwarcie mówi o swoim życiu prywatnym! W podcaście "Piekielnie Szczere" potwierdził, że od prawie dwóch miesięcy jest w nowym związku.

Spotykam się z kimś, to jest początek. Zaraz, za chwilę, będzie dwa miesiące, na początku marca. I to jest dalej w etapach poznawania się. Początki zawsze są super, bo ludzie są trochę inni na początku

Znany zawodnik mieszanych sztuk walki wagi ciężkiej i półciężkiej oraz trener personalny zdradził również, że po rozstaniu z Sylwią Szostak chodził na wiele randek.

Mając 35 lat, nagle wracam na, że tak powiem, w cudzysłowie, rynek singli. Moje życie zmienia się o 180 stopni i ja w sumie nie wiem, jak mam się odnaleźć. Ja nie pamiętałem, co to znaczy być samemu. Ja chodziłem na randki. Nie była to jedna, dwie czy trzy

W kontekście nowej miłości Szostak zaznaczył, że zależy mu przede wszystkim na spokoju i harmonii w relacji. Podkreślił, że kluczowe jest dla niego wsparcie i brak zbędnych konfliktów, których doświadczył już w swoim życiu. Choć nie wskazał dokładnie, że miał na myśli małżeństwo z Sylwią Szostak, internauci szybko wysnuli, że to właśnie o nim wspomniał.