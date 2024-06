Rozstaniem Akopa Szostaka i Sylwii Szostak żyła cała Polska. Pod koniec marca poprzez media społecznościowe para poinformowała, że nie jest już razem. Małżeństwo sięgało po pomoc specjalistów, niestety nie wiele to dało. Po 10 latach razem każdy poszedł w swoją stronę.

Akop Szostak od rozstania z żoną był jeszcze bardziej aktywny na social mediach niż wcześniej. Na Instagramie trenera pojawiało się wiele motywacyjnych słów i Q&A, które organizował dla swoich obserwatorów. Nie brakowało również informacji o psach. Okazało się, że jeden z pupili miał problemy zdrowotne, ale na szczęście wrócił od weterynarza i jest już w domu.

Przy okazji tej informacji Akop poinformował obserwatorów, że wylatuje na urlop do Paryża i nie leci tam sam. Ku zaskoczeniu wszystkich leci tam z Sylwią Szostak.

Jutro lecimy do Paryża. Dracula zostanie z moją mamą, która wzięła wolne specjalnie w pracy, by być z nim przez 4 dni. Moja mama wprowadza się do mnie, by Dracula był w domu

- dodał trener.