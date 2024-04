Rozstanie Sylwii i Akopa Szostaków nie przestaje budzić poruszenia. Internauci nadal próbują dowiedzieć się, co tak właściwie pchnęło ich do decyzji o rozwodzie, skoro do ostatniego momentu kreowali się na naprawdę szczęśliwych. Teraz Akop zabrał głos i ujawnił, czy doszło do zdrady!

Akop Szostak ujawnia, czy jego małżeństwo rozpadło się przez inną osobę

Tuż przed tegoroczną Wielkanocą dowiedzieliśmy się, że Akop i Sylwia Szostakowie zdecydowali o rozstaniu. Dla wszystkich był to ogromny szok, przede wszystkim dlatego, że ci nawet w ostatnich dniach opowiadali o swojej miłości, nagrywali, jak obsypują się niespodziankami i prezentami, a sam Akop pokazał nawet, że wytatuował sobie twarz żony! Tymczasem w oświadczeniu podkreślili, że decyzja wcale nie była nagła, a problemy w ich małżeństwie trwały od kilku lat!

Taki obrót wydarzeń sprawił, że momentalnie ruszyła lawina spekulacji, a fani wysnuwali coraz to więcej teorii o powodach rozstania. Choć zarówno Sylwia Szostak, jak i Akop Szostak, kilkukrotnie jeszcze wypowiadali się o całej sytuacji, konsekwentnie unikali wdawania się w szczegóły. Nie da się ukryć, że ich rozstanie wywołało też niemałą aferę, a spora część odbiorców nazwała ich kłamcami.

Akop Szostak, Sylwia Szostak Instagram@sylviafitness

Ostatnio to Sylwia Szostak powiedziała "dość" i wydała oświadczenie, a teraz głos raz jeszcze zabrał Akop. W krótkim oświadczeniu opowiedział o przeprowadzce i nowym etapie w życiu. Przyznaje, że potrzebuje czasu, by się w tym odnaleźć.

Moje życie zmieni się o 180 stopni. Nie wiem, co mnie czeka i jaki będzie najbliższy okres. Będzie jednak zupełnie inny. Jak widać, życie pisze różne scenariusze. Nie jest to łatwe, ale taką decyzję podjęliśmy. Teraz w tym trzeba się odnaleźć

Akop po raz kolejny podkreślił, że decyzja o rozstaniu była ich wspólną i stanowczo rozwiał wszelkie wątpliwości, dementując pogłoski, że doszło do zdrady.

Napiszę raz jeszcze - to była nasza wspólna decyzja. Nie było w niej udziału osób trzecich. Teraz niech każdy buduje swoje szczęście, tak jak uważa za słuszne. Żałuję, że tak wyszło, ale jest jak jest

Nie da się zaprzeczyć, że fani wciąż liczą na ich powrót. Myślicie, że jest na to szansa?

Akop Szostak wydał oświadczenie Instagram@akopszostak

Akop Szostak, Sylwia Szostak Instagram@sylviafitness