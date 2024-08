Rok 2024 przyniósł Akopowi Szostakowi i Sylwii Szostak sporo wrażeń. Para zdążyła się rozstać, wywołać tym niemałą aferę, a finalnie do siebie wrócić! Od tamtej pory jednak niechętnie dzielą się swoim życiem prywatnym na forum i raczej nie opowiadają o postępach w odbudowywaniu relacji. Tymczasem trener podzielił się zgoła inną nowiną!

Akop Szostak ma powody do radości

O ich rozstaniu w kolorowej prasie huczało przez kilka tygodni. Akop i Sylwia Szostakowie byli małżeństwem przez 10 lat i do ostatniego momentu oboje chętnie opowiadali o swojej miłości i relacjonowali w sieci wspólnie spędzone, romantyczne chwile. Trener regularnie obsypywał ukochaną prezentami i organizował dla niej niespodzianki. Gdy więc ogłosili rozstanie, internauci nie kryli oburzenia, tłumacząc, że czują się oszukani.

Po upływie kilku miesięcy, w czasie których Sylwia i Akop zdawali się układać swoje życia na nowo, ogłosili, że do siebie wrócili! Na start wybrali się we wspólną podróż do Paryża, a po powrocie nabrali wody w usta. Oboje milczą nt. odbudowywania relacji, wyraźnie próbując uniknąć ponownej wrzawy. Wczorajszym wieczorem Akop Szostak jednak zwrócił się do odbiorców i poinformował o ważnym momencie w życiu.

Akop Szostak, Sylwia Szostak Instagram@sylviafitness

Jak się okazało, 20 sierpnia świętuje swoje 36. urodziny. Przyznał, że wyobrażał je sobie zupełnie inaczej, a przed laty sądził, że będzie dziś zupełnie innym człowiekiem.

Kończę 36 lat. Będę bliżej 40. niż 30. Kiedyś myślałem, że w tym wieku będę już poważnym, dorosłym mężczyzną z poukładanym życiem. Okazuje się jednak, że jest inaczej. Nadal jestem marzycielem, który wciąż szuka swojego miejsca na ziemi. Czuję, jakbym zatrzymał się w czasie, a mentalnie wciąż mam 25 lat. Nawet nie wiem, kiedy ten czas zleciał

Akop Szostak, Sylwia Szostak Instagram@sylviafitness

Dalej Akop wyznał, że wbrew temu, co wcześniej mu się wydawało, wiek to tylko liczba i nie stanowi on żadnej przeszkody do wdrażania w swoim życiu zmian. Przyznał także, że mimo tego, co przeżył w ostatnim czasie, czuje się dziś szczęśliwy.

Kiedyś myślałem, że w takim wieku będzie za późno na zmiany. Teraz wiem, że jest inaczej - wciąż marzę, wciąż podejmuję się nowych wyzwań. Odkryłem, że wiek to tylko liczba. Jestem szczęśliwy, bo nie czuję się ograniczony tym, co muszę, lecz widzę, co mogę. Dlatego z odwagą sięgam po nowe doświadczenia. Bo czemu nie? Nieważne, czy masz 20 czy 40 lat - każdy moment jest dobry na nowe przeżycia, na nowe szanse

Jak podkreślił, nie boi się w życiu porażek, lecz tego, że nie podjąłby próby. Z okazji urodzin życzymy Akopowi wszystkiego najlepszego!

