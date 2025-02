Akop Szostak w internecie zasłynął jako influencer fitnessowy, prowadząc popularne profile na Instagramie czy Tik Toku. W swoich mediach społecznościowych publikuje treści o treningach, diecie i zdrowym stylu życia, a także porusza tematy społeczne. Dzięki autentyczności i poczuciu humoru zgromadził setki tysięcy obserwujących.

Reklama

W ostatnich miesiącach jednak sporo przeszedł w życiu prywatnym - chodzi oczywiście o rozstanie z żoną, Sylwią Szostak. Wygląda jednak na to, że popularny trener ułożył już swoje życie uczuciowe na nowo. Właśnie przekazał swoim obserwatorom na Instagramie, że ma nową sympatię. Kim jest jego nowa partnerka?

Rozstanie Akopa Szostaka i Sylwii Szostak

Akop i Sylwia Szostakowie, znani trenerzy personalni i popularni influencerzy, przez lata uchodzili za zgraną parę w świecie polskiego show biznesu. Niespodziewanie jednak w marcu 2024 roku, po dziesięciu latach małżeństwa, ogłosili rozstanie, podkreślając, że decyzja była wynikiem długotrwałych problemów i nieudanych prób ratowania związku.

W czerwcu 2024 roku para postanowiła jednak dać sobie drugą szansę, co zasygnalizowali wspólnym wyjazdem do Paryża. Niestety już we wrześniu tego samego roku pojawiły się spekulacje o ponownym kryzysie w ich relacji. W listopadzie 2024 roku do warszawskiego sądu wpłynął pozew rozwodowy złożony przez Akopa Szostaka, co ostatecznie potwierdziło, że ich relacja definitywnie się zakończyła.

Obecnie oboje koncentrują się na własnych projektach zawodowych. Sylwia Szostak najwyraźniej czuje się dobrze jako singielka, a z kolei Akop Szostak właśnie potwierdził, że spotyka się z nową partnerką!

Akop Szostak ma nową partnerkę

Radosne wieści o tym, że Akop Szostak znów jest zakochany, przekazał sam zainteresowany. Popularny influencer opublikował na swoim InstaStories wymowne zdjęcie, które najprawdopodobniej zostało wykonane podczas wyjścia z nową sympatią i opatrzył je podpisem:

Odpowiadając na liczne pytania, które otrzymałem wczoraj - tak, spotykam się z kimś. - zaczął Akop Szostak

Kto zatem skradł jego serce? Tego póki co Akop Szostak nie chce zdradzać.

Jednak na ten moment nie czuję potrzeby, by zdradzać, kto to jest. Jest mi dobrze tak, jak jest, i chcę, aby tak pozostało - podsumował

Nie pozostaje zatem nic innego, jak życzyć Akopowi Szostakowi wszystkiego dobrego w nowej relacji!

Instagram/akopszostak

Zobacz także: