Po ostatnich zawirowaniach w życiu prywatnym Akop Szostak chętnie otwiera się przed fanami, próbując pokazać, że nawet twarze Internetu zmagają się czasem z problemami. Na szczęście wygląda na to, że los w końcu zaczyna się do niego uśmiechać, o czym przekonaliśmy się ostatnio. Teraz natomiast trener podzielił się z odbiorcami niezwykłą informacją.

Akop Szostak przekazał nowinę!

Przed kilkoma dniami dowiedzieliśmy się, że Akop i Sylwia Szostakowie do siebie wrócili! Od ogłoszenia rozstania minęło parę miesięcy, a fani byli wręcz pewni, że małżonkowie już zdążyli ułożyć swoje życia na nowo. Część odbiorców niezmiennie jednak żywiła nadzieję, że para jeszcze znajdzie nić porozumienia i rzeczywiście, tak też się stało!

Szczerze bardzo żałuję, że musiałem napisać o tym, że będziemy próbować. Gdyby ktoś zrobił nam zdjęcie z ukrycia (bo takie robili), to byłoby powiedziane, że kłamiemy. To smutne, że nawet nie można spróbować w spokoju naprawić tego, co się stało. Dla mnie dziś najważniejsze jest przekonanie, że może się udać

Akop Szostak, Sylwia Szostak Instagram@sylviafitness

Duet spędził kilka dni w Paryżu, a po powrocie Akop urządził na swoim Instagramie Q&A, odnosząc się w nim do wielu kwestii prywatnych. Okazało się przy okazji, że choć jest on w sieci bardzo aktywny, niektórym wciąż jest go mało, dlatego pewien fan postanowił dopytać, czy trener nie ma być może w planach kanału na YouTube czy podcastu. W odpowiedzi Akop zaskoczył nowiną!

Akop Szostak, Sylwia Szostak Instagram@sylviafitness

Przyznał wprost, że na dłuższe treści nie ma zwyczajnie czasu, jednak od niedawna... pracuje nad własną książką! Przy okazji zdradził, kiedy możemy spodziewać się jej premiery!

Choć bardzo chciałem zrobić podcast, nie mam możliwości logistycznych, aby się tym zająć... ktoś musiałby mi w tym pomóc. Tym bardziej, że jak pisałem, zacząłem pracę nad książką, która ukaże się we wrześniu 2025 roku

Póki co Akop nie zdradził więcej szczegółów, zatem nie ma pewności, jakiej treści możemy się spodziewać. Niemniej jest to dla niego ogromny powód do dumy! Myślicie, że Sylwia Szostak podpowiada mu co nieco przy tworzeniu książki?

Akop Szostak podzielił się nowiną Instagram@akopszostak