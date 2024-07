W życiu Akopa Szostaka w ostatnim czasie wiele się działo. Pod koniec marca bieżącego roku media obiegła informacja o niespodziewanym rozstaniu Sylwii i Akopa Szostaków, co wywołało spore poruszenie. Po kilku miesiącach para postanowiła dać sobie drugą szansę. Ku zaskoczeniu fanów, trener na swoim Instagramie przekazał kolejną radosną nowinę!

Reklama

Akop Szostak przekazał radosne wieści. Fani gratulują

Akop i Sylwia Szostak, przez lata uchodzili za zgrane małżeństwo. Trener chętnie publikował w mediach społecznościowych niespodzianki dla żony, a tydzień przed rozstaniem zdecydował się zrobić tatuaż z jej podobizną. Nic więc dziwnego, że gwałtowne rozstanie Sylwii i Akopa, wywołało w mediach niemałe poruszenie i żyła nim cała Polska. Trener stał się wówczas bardzo aktywny w sieci i chętnie dzielił się z obserwatorami swoimi refleksjami i przemyśleniami. Ku zaskoczeniu wielu osób, pod koniec czerwca Akop i Sylwia postanowili dać sobie drugą szansę i z tej okazji wybrali się na wspólny wyjazd do Paryża. A to nie koniec niespodzianek...

Akop i Sylwia Szostakowie Instagram@akopszostak

Akop Szostak zwrócił się do fanów na Instagramie i przekazał im radosną nowinę. Okazuje się, że powrót do żony to dopiero początek - trener przyznał, że właśnie udało mu się spełnić jedno z najskrytszych marzeń.

Wczoraj był dla mnie dzień wyjątkowy dzień, w którym spełniam jedno z najskrytszych marzeń - przyznał Akop.

Akop zdradził, że pracuje nad książką!

Jak zapewne wiecie, książki są dla mnie czymś więcej niż tylko zbiorami słów. Są źródłem mądrości, ale też oknem na świat, szczególnie w chwilach, gdy życie nie układało się najlepiej. To właśnie one dały mi siłę, by nie poddać się przeciwnościom losu - przyznał.

Jak dodał, zawsze bliskie jego sercu były książki psychologiczne i właśnie taką aktualnie pisze.

Zobacz także

Od zawsze bliskie mojemu sercu były książki psychologiczne, zwłaszcza te, które zgłębiają relacje międzyludzkie. Teraz nadszedł czas, by samemu sięgnąć po pióro i podzielić się własną opowieścią. Książka, nad którą zaczynam pracować, także poruszy ten temat – temat, który jest esencją naszego istnienia. Relacje, które budujemy, kształtują nas. Niezależnie od tego, czy są udane czy nie, każda z nich zostawia w nas swój ślad i buduje naszą tożsamość - zdradził Akop.

@akopszostak

Pod postem od razu zaroiło się od gratulacji od fanów.

Wow! Gratulacje i czekam aż będę mogła ja przeczytać

Coś pięknego. Szczerze gratuluję i trzymam kciuki

Gratulacje - piszą fani.

Spodziewaliście się?

Reklama

Zobacz także: Akop i Sylwia Szostakowie wrócili do siebie, a fani wytykają jeden szczegół