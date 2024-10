Akop Szostak pomimo trudnych chwil nadal pozostaje aktywny w mediach społecznościowych, gdzie chętnie pokazuje urywki ze swojego życia i jest w stałym kontakcie z fanami. Wygląda na to, że po rozstaniu z Sylwią Szostak w końcu odnalazł szczęście. Pokazał wyjątkowe nagranie.

Akop Szostak pokazał, kto czeka na niego w domu

Akop i Sylwia Szostakowie byli jedną z najbardziej zgranych par w polskim show-biznesie i nikt się nie spodziewał, że przechodzą tak trudny czas. Chwile przed Wielkanocą do sieci trafiło oświadczenie, w którym Sylwia i Akop poinformowali o rozstaniu. Para podkreśliła wówczas, że "nie jest to żart, ani nagła decyzja" i przyznali, że od dłuższego czasu próbowali ratować swój związek na terapii, jednak nie przyniosło to oczekiwanego efektu. Fani byli zaskoczeni, ponieważ chwilę przed oświadczeniem, Akop zrobił sobie tatuaż z podobizną żony i do sieci trafiały filmiki, jak obdarowuje ją prezentami. W wakacje małżonkowie niespodziewanie zdecydowali dać sobie drugą szansę i wybrali się nawet na romantyczny wyjazd do Paryża, jednak ich drogi ponownie szybko się rozeszły.

Akop Szostak przez cały czas pozostaje niezwykle aktywny w mediach społecznościowych, gdzie otwarcie odpowiada na pytania fanów. To tam zdradził, że życie singla nie jest dla niego.

Każdy potrzebuje miłości, a życie singla nie jest dla mnie - napisał kilka dni temu Akop, publikując wymowne nagranie.

Akop w wyjątkowym filmiku zaskoczył wszystkich i wytłumaczył, że zdecydował się adoptować jamnika z pseudohodowli.

W świecie, gdzie ludzie myślą, że można kupić wszystko, ja wierzę, że wiele możemy dostać za darmo! Tak właśnie postąpiłem tym razem – ktoś ją porzucił, a ja ją adoptowałem. Moja nowa miłość — Carmilla - przedstawił psa na Instagramie.

Trener nie ukrywa, że jamniczka Carmilla skradła jego serce. Teraz postanowił podzielić się kolejnym uroczym filmikiem i pokazał, jak czworonożny przyjaciel wita go po powrocie do domu.

Powiem Wam, nie ma nic lepszego, kiedy wracasz do domu, a ktoś na Ciebie czeka. Moja niuńka kochana, malutka - powiedział trzymając psa w ramionach.

Sportowiec postanowił również odpowiedzieć na kilka pytań. Jedna z osób postanowiła nawiązać do byłej Akopa i stwierdziła, że miło ogląda się pary, które pomimo rozstania nadal darzą się wzajemnym szacunkiem. Trener wyznał wówczas, że nadal utrzymuje kontakt z Sylwią Szostak i jest ona częścią jego historii.

Spędziliśmy razem 11 lat- to prawie 1/3 mojego życia. Podchodzę do tego czasu z ogromnym szacunkiem i sentymentem. Uważam, że jako dorośli ludzie powinniśmy zachować klasę w stosunku do siebie, dlatego nasza sprawa pozostaje prywatna. Ludzie czasem się rozstają, tak bywa, ale najważniejsze to pozostać człowiekiem i okazywać sobie wzajemny szacunek. W końcu, jeśli było się z kimś tyle lat, ta osoba zasługuje na nasze uznanie - wyznał Akop.

Co uważacie o słowach Akopa?

