Akop i Sylwia Szostakowie rozstali się trzy miesiące temu i poinformowali fanów o swojej decyzji. Wówczas w sieci zawrzało, a internauci nie kryli zaskoczenia. Teraz okazuje się, że trenerzy personalni postanowili dać sobie jeszcze jedną szansę i z tej okazji wybrali się na wspólny wyjazd do Paryża. Akop dodał nowe zdjęcie, a fani patrzą tylko na jedno!

Reklama

Akop Szostak dodał nowe zdjęcie, a fani patrzą na jedno

Akop Szostak jest niezwykle aktywny w sieci. Co chwilę dzieli się z fanami swoimi przemyśleniami i zdradza swoje plany na najbliższy czas. Niedawno ku zaskoczeniu wszystkich postanowił poinformować, że wybiera się do Paryża... z Sylwią! Fani byli wyraźnie zmieszani i zaczęli baczniej obserwować profil Akopa oraz Sylwii. Teraz mężczyzna dodał kolejne zdjęcie, a jego opis daje do myślenia.

(...) Tworzymy w głowie szczegółowe listy wymagań wobec innych. Gdy są spełnione, czujemy się szczęśliwi. Ale gdy nasze oczekiwania zostają zawiedzione, pojawia się zawód, frustracja i złość. W umyśle powstaje 'czarna lista' sytuacji, w których nasze wymagania nie zostały zrealizowane. Obwiniamy drugą osobę, wylewając na nią swoje pretensje, nie zdając sobie sprawy, że często nie była świadoma naszych oczekiwań.Jesteśmy niewolnikami własnych pragnień, zapominając, że drugi człowiek to nie nasz lustrzany odbicie. Jest odrębny, niezależny, ma własny świat. Może czasem warto to dostrzec, zanim stracimy coś cennego - czytamy.

Dotychczas, kiedy Akop dzielił się z fanami jakimiś zdjęciem, ci zauważali jego smutne oczy. Teraz niemalże wszyscy zwrócili uwagę na to, że Szostak ma inny wyraz twarzy i towarzyszy mu "iskra" w oku. Fani są niemalże pewni, że to dzięki Sylwii Szostak, która po trzech miesiącach pojawiła się u boku Akopa.

Mogę się mylić ale czytając ten wpis, coś mi podpowiada z tyłu głowy, że.. coś idzie w dobrą stronę

Dawno nie miałeś 'tego' w oczach

Inny facet- jakiś szczęśliwszy... cieszę się, że się ułożyło

Kibicuje wam od zawsze dużo serca dla was i waszych piesków - rozpisują się fani.

Co ciekawe, Sylwia Szostak niemalże w tym samym czasie również postanowiła podzielić się nowym kadrem z fanami.

Lepiej zrobić coś niedoskonale, niż doskonale nie zrobić nic - napisała Szostak.

Pod zdjęciem Sylwii fani również okazali swoje wsparcie odnośnie jej relacji z mężem.

Zobacz także

Nic Mnie nie cieszy tak jak Wasze podjęcie próby ratowania związku z Akopem. Trzymamy za Was kciuki

Reklama

Zobacz także: Akop Szostak nagle zaskoczył wyznaniem: "Cały czas walczyliśmy z Sylwią"