Agnieszka Włodarczyk jest zakochana? Aktorka pojawiła się ostatnio na pokazie Łukasza Jemioła z pewnym tajemniczym przystojniakiem i wywołała lawinę plotek, które mówiły, że to właśnie u jego boku odnalazła szczęście po rozstaniu z Mikołajem Krawczykiem. Jak się później okazało, tajemniczy przystojniak na co dzień zajmuje się trenowaniem gwiazd. Prasa sugerowała, że Piotr Białkowski, który jest personalnym trenerem, współpracuje również z Agnieszką Włodarczyk. Party.pl zapytało aktorkę czy rzeczywiście dba o swoją figurę pod okiem trenera, czy może łączy ich coś więcej...

Piotrek jest moim kolegą. Ja nie chodzę na siłownię, jeszcze do tego nie dorosłam, myślę, że czas najwyższy. My się kolegujemy. On mnie nie trenuje. Jest fajnym facetem i tyle... Mam wrażenie, że mogę wychodzić z dorosłymi mężczyznami na imprezę. No cóż, Piotrek jest przystojny, co ma z tym zrobić?- powiedziała tajemniczo Agnieszka Włodarczyk.