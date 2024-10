"Ślub od pierwszego wejrzenia" trwa w najlepsze, a uczestnicy 10. edycji muszą zmierzyć się z rosnącym zainteresowaniem wokół siebie. Widzowie rzewnie komentują to, co dzieje się pomiędzy małżonkami, a szczególnie gorąco jest w temacie Agaty i Piotra. Agata ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" musiała tłumaczyć się nawet ze zdjęć ze swoim byłym partnerem, które wciąż można znaleźć na jej profilu na Instagramie.

Agata ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o swoim byłym

Wygląda na to, że Agacie i Piotrowi trudno jest przetrwać eksperymentalny miesiąc w programie. Agata ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia nie chce relacji z Piotrem, a w rozmowie z psycholog wskazała, że programowy mąż nie podoba jej się fizycznie. Nie owijała w bawełnę, a za słowa: "jak powiem, że fizycznie mi się nie podoba, że jest po prostu no za gruby, to go zranię no bo wiem, że mnie by to zraniło, więc nie chcę mówić tego tak wprost" - wylał się na nią niemały hejt. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" stara się nie czytać tego, co na jej temat pojawia się w sieci i podkreśla, że ma świadomość, ze za szczerość czasami "trzeba słono zapłacić". Internauci mają jednak zgoła inne zdanie na ten temat.

Widzowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dopatrzyli się także zdjęć byłego partnera na Instagramie uczestniczki. Niektórzy posuwają się nawet do stwierdzenia, że to dowód na to, że Agacie i Piotrowi ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie wyszło w programie.

Nosisz cały czas pierścionek zaręczynowy od byłego? - napisała jedna z fanek.

Archiwalne zdjęcia mogą być mylące, ponieważ w opisie pod wspomnianym zdjęciem widnieje opis: "Powiedziałam TAK".

Agata ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaprzeczyła, jakby pierścionek miał być zaręczynowym i przypomniała widzom, że aktualnie jest mężatką (domyślnie po ślubie z Piotrem w programie).

Ten pierścionek zrobiła moja babcia w latach 90-tych i on nie jest zaręczynowy. Ktokolwiek to powiedział jest słabym detektywem. Aktualnie jestem mężatką.

Internauci jednak postanowili pójść o krok dalej i wypomnieć Agacie ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", że na jej profilu wciąż widnieją zdjęcia z byłym partnerem, co według nich może świadczyć o tym, że nie zamknęła dawnych relacji:

Masz na Insta zdjęcia z byłym... Więc chyba nie jesteś gotowa na nowy związek?

Na ten przytyk Agata też postanowiła odpowiedzieć:

Na związek jestem gotowa od dawna. Mój były jest fajnym facetem i częścią mojej przeszłości. Nie widzę potrzeby usuwania jego zdjęć. Nie jesteśmy pokłóceni, ani nie życzymy sobie źle. Zresztą tak samo pierwszy jak i ostatni partner mocno mi kibicują.

Co sadzicie o sytuacji, w jakiej znalazła się Agata?

Do emisji finału "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zostało jeszcze sporo czasu. Jak myślicie, jak potoczą się losy Agaty i Piotra? Czy to co publikują w mediach społecznościowych jest dowodem na to, że ich małżeństwo nie przetrwało?

