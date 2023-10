Agnieszka Włodarczyk jest nieuleczalnie chora? Musiała zacząć działać

Agnieszka Włodarczyk przeżyła dramatyczne chwile. Straciła przytomność w środku nocy, kiedy zdecydowała się po karmieniu synka wyjść na chwilę do toalety: Obudziłam się we krwi, kręciło mi się w głowie a serce waliło jak porąbane. Aktorka przyznała, że nie ma pojęcia na jak długo straciła przytomność, gdy tylko odzyskała świadomość zawołała na pomoc Roberta Karasia, który natychmiast zadzwonił po karetkę. Agnieszka Włodarczyk trafiła do szpitala. W jakim stanie jest aktorka? Agnieszka Włodarczyk straciła przytomność w domu: " Grzmotnęłam o podłogę" Agnieszka Włodarczyk opublikowała w sieci dramatyczny post oraz zdjęcia poranionej twarzy. Aktorka przeżyła przerażające chwile. W środku nocy, zaraz po karmieniu małego Milanka, gdy udała się do toalety złapał ją ogromny ból brzucha, w wyniku którego straciła przytomność: To był zwykły dzień, rodzinna niedziela, nic nie zapowiadało tego, co stało się w nocy. Poszłam spać, obudził mnie Miluś na karmienie, więc dałam mu mleczko i zasnął. To było około pierwszej… Poszłam do toalety i nagle zabolał mnie brzuch do tego stopnia, że zrobiło mi się ciemno przed oczami i straciłam przytomność. Grzmotnęłam o podłogę. Agnieszka Włodarczyk wyznała, że obudziła się cała we krwi a jej serce biło bardzo mocno: Obudziłam się we krwi, kręciło mi się w głowie a serce waliło jak porąbane. Nie wiem ile tam leżałam, mogło to chwilę trwać… Wystraszyłam się i zawołałam Roberta cichym głosem, żeby nie obudzić małego. Pewnie był ostro przerażony, ale nie dał tego po sobie poznać, żebym nie wpadła w panikę: "Nic się nie stało, to się zdarza”- powiedział patrząc na moją zakrwawioną twarz. „Chyba masz złamany nos, ale nie przejmuj się tym, wszystko będzie dobrze” -...