Od kilku dni wiadomo, że w 16. edycji "Tańca z Gwiazdami" zatańczy Blanka oraz Adrianna Borek. Teraz udało nam się dowiedzieć, kto ze sporym prawdopodobieństwem zasili skład najpopularniejszego programu Polsatu. O Tomasza Karolaka produkcja walczyła od kilku edycji i wygląda na to, że w końcu się udało!

Tomasz Karolak zatańczy w 16. edycji "Tańca z Gwiazdami"?

Program 'Taniec z Gwiazdami" od lat gości na ekranach widzów i wprowadza ich w taneczny klimat. Niektórym może się wydawać, że na parkiecie show zatańczyły już wszystkie gwiazdy, ale to nieprawda! Ubiegła edycja udowodniła, że jest jeszcze szereg celebrytów, aktorów czy sportowców, którzy dopiero po latach zdecydowali się na wzięcie udziału w "Tańcu z Gwiazdami". W związku z dużym zainteresowaniem i oglądalnością produkcja zdecydowała, że wiosna pojawi się 16. już edycja programu, a pierwszą oficjalną uczestniczką została Blanka.

Kilka dni temu media obiegła informacja o kolejnej uczestniczce, Adriannie Borek, która pojawi się w show. Produkcja przygotowała również dla widzów niespodziankę w postaci powrotu dwóch tancerek. Lenka Kliment i Agnieszka Kaczorowska zasilą skład tancerzy w 16. edycji "Tańca z Gwiazdami", co spotkało się ze skrajnymi opiniami. Widzowie niestety musieli pożegnać się z kolei z Hanią Żudziewicz, która zrezygnowała z udziału w wiosennej edycji.

Teraz okazuje się, że zbliżająca się edycja może być naprawdę imponująca! Jak udało nam się ustalić, bardzo prawdopodobne, że na parkiecie pojawi się Tomasz Karolak, czyli uwielbiany aktor, który już niejednokrotnie otrzymywał propozycję udziału w "Tańcu z Gwiazdami". Mężczyzna znany jest z wielu polskich produkcji, ale nie da się ukryć, że fani najbardziej lubią jego postać w filmie "Listy do M" oraz "Rodzinka.pl". Teraz ma spróbować swoich sił na parkiecie tanecznym:

Tomasz Karolak w końcu zdecydował się na udział w show, ale jego warunki są nadal negocjowane. Na dniach ma podpisać umowę z produkcją i wtedy będzie uczestnikiem wiosennej edycji - zdradza nasz informator.

Na udział Tomasza Karolaka fani czekają już kilka lat, więc prawdopodobnie będą mogli odetchnąć z ulgą. W kuluarach mówi się również o udziale Aleksandra Sikory, który od niedawna jest twarzą Polsatu, a także o Jolancie Kwaśniewskiej, której pojawienie się w programie na pewno zwiększyłoby zainteresowanie widzów! Dużym zaskoczeniem może być fakt, że w mediach pojawiła się informacja o udziale kontrowersyjnego aktora Sebastiana Fabijańskiego, który również ma zatańczyć w nadchodzącej edycji.

Wygląda na to, że nadchodząca odsłona "TzG" przyniesie ze sobą wiele zmian, powrotów, ale również pożegnań. Niedawno okazało się, że w 16. edycji zabraknie Michała Danilczuka, który został jurorem "You can dance', czyli powracającego po latach show w konkurencyjnej stacji.

Czekacie na nową edycję "Tańca z Gwiazdami"? My bardzo!

