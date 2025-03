​Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz to para uczestnicząca w 16. edycji programu "Taniec z Gwiazdami". Ich występy zdobyły uznanie zarówno jurorów, jak i widzów, co potwierdzają wysokie oceny oraz entuzjastyczne komentarze.​

Trzeci odcinek "Tańca z Gwiazdami" wniósł wiele emocji. Szczególnym powodem była obecność bliskich u boku tanecznych par. Parkiet wręcz był rozgrzany rodzinną atmosferą. Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz zaprezentowali fokstrot, który para zatańczyła w towarzystwie ojca Filipa Gurłacza, Grzegorza. Było to niezwykle emocjonalne widowisko, które spotkało się z ogromnym entuzjazmem jurorów i publiczności. Tercet otrzymał owacje na stojąco i zdobył maksymalne 40 punktów.

To było coś fenomenalnego, to jeden z najlepszych numerów, które widziałem w tym programie. To była historia opowiedziana tańcem i to było coś niesamowitego. Zrobiliście to fenomenalnie. To było coś rewelacyjnego

- skomentował Rafał Maserak.