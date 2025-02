Piotr Sobczak debiutował w 6. edycji "MasterChef Junior", chociaż odpadł w 6. odcinku to nie poddał się. Dziś, cztery lata później możemy go oglądać w drugiej edycji "MasterChef Nastolatki". Gotowanie okazuje się nie jedyną jego pasją. Pochwalił się również swoimi umiejętnościami w makijażu.

"Płakałem jak bóbr" - tak Tomasz Jakubiak podsumował pierwszy odcinek "MasterChef Nastolatki". Gdyby nie choroba, z którą się zmaga, towarzyszyłby młodym kucharzom w drodze po statuetkę najzdolniejszego nastoletniego kucharza.

Emisja drugiego sezonu rusza już dziś, 24 lutego, a my mamy dla Was przedpremierowy fragment "MasterChef Nastolatki". Już w pierwszym odcinku czekają nas wielkie powroty. Jurorzy od razu rozpoznali Piotra Sobczaka, który próbował swoich sił w juniorze. Dziś ma już 15 lat i niejedną pasję! Dorota Szelągowska od razu zwróciła uwagę na makijaż chłopca, który miał na planie:

Co Ty masz na oczach i co Ty masz na policzku, bo to jest piękne

Piotr Sobczak z "MasterChef Nastolatki" swoimi umiejętnościami w makijażu dzieli się w mediach społecznościowych. Tak mówi o swojej pasji do malowania się: