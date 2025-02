Roksana Węgiel szykuje wielką niespodziankę dla swoich fanów i okazuje się, że jej kariera wznosi się na wyżyny. Tego nikt się nie spodziewał!

Roksana Węgiel rozwija międzynarodową karierę i dzieli się radością

Roksana Węgiel to jedna z najbardziej rozpoznawalnych młodych artystek w Polsce. Swoją karierę rozpoczęła w 2018 roku, wygrywając pierwszą edycję programu "The Voice Kids", co otworzyło jej drzwi do wielkiej sceny muzycznej. W tym samym roku triumfowała w "Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci", wykonując utwór "Anyone I Want to Be", który przyniósł jej międzynarodową rozpoznawalność. Jej karierę od lat śledzą miliony, a każdy singiel spotyka się z wielkim entuzjazmem fanów.

Teraz Roksana Węgiel szykuje dla swoich odbiorców prawdziwą perełkę. To właśnie dlatego pojechała do Stanów Zjednoczonych?

To jest dla mnie spełnienie marzeń, więc to co się teraz dzieje, to jest coś w czym czuję się spełniona! A kiedy jak nie teraz? Szykuję też niespodziankę dla moich fanów- duet z amerykańskim raperem - zdradza Roxie.

Jakie jeszcze plany zawodowe ma Roksana Węgiel? Zobaczcie cały materiał wideo, aby dowiedzieć się więcej.

