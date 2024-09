Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś tworzą udany związek już od czterech lat, a jesienią ubiegłego roku postanowili przypieczętować swoją relację i wzięli bajkowy ślub. Teraz aktorka nieoczekiwanie zabrała głos w sprawie... obrączki, o której brak na jej palcu już od pewnego czasu dopytywali fani. Wszystko stało się jasne:

Choć Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś są parą już od kilku lat, jesienią ubiegłego roku zakochanym udało się nieźle zaskoczyć fanów - aktorka i sportowiec wzięli ślub w listopadzie 2023 roku, a kadry z romantycznej ceremonii w Dubaju obiegły sieć.

Mogłoby się wydawać, że od tamtej pory szczęście pary nie zostało niczym zakłócone i małżonkowie rozwijają swój związek na nowym etapie - teraz jednak Agnieszka Włodarczyk postanowiła przerwać milczenie i zabrała głos ws. obrączki. Zdradziła, dlaczego jej nie nosi, a cała sprawa ma przykre kulisy...

43-latka podkreśliła, że zależy jej na konkretnych egzemplarzach obrączek, a w wypadku jakiegokolwiek innego przedmiotu sprawa byłaby prostsza, bo zdecydowanie łatwiej byłoby zastąpić zgubę:

No i gdyby to nie były obrączki, to można byłoby kupić nowe, wszystko jedno. Natomiast to są obrączki i dokładnie chcieliśmy dostać te, które zostały zmniejszone (...) taka smutna, dziwna i niezręczna sytuacja, jaką chciałam się z Wami podzielić, ku przestrodze też

- podsumowała.