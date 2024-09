Agnieszka Kotońska zyskała popularność w programie "Gogglebox" i to otworzyło jej drzwi do kolejnych produkcji telewizyjnych czy medialnych. Na Instagramie śledzi ją prawie 350 tysięcy fanów, a niedawno postanowiła zniknąć z Instagrama i nie chciała póki co zdradzić fanom jaki jest tego powód. Dowiedzieliśmy się, w jakiej produkcji zobaczymy Kotońską! Nie uwierzycie!

Agnieszka Kotońska wystąpi w programie TVN

Agnieszka Kotońska od lat zasiada z mężem na kanapie programu "Gogglebox", a widzowie kochają ich duet za poczucie humoru oraz swego rodzaju "swojskość". Poza jej działalnością w telewizji Kotońska skrupulatnie prowadzi swój profil na Instagramie, na którym dzieli się z fanami swoją codziennością.

Jej widzowie przyzwyczaili się, że codziennie mogą liczyć na nowości na profilu Agnieszki, jednak niedawno Kotońska przez dwa tygodnie milczała. Fani zaczęli się martwić i dopytywali czy wszystko jest w porządku w jej związku. Agnieszka Kotońska zapewniała, że jej małżeństwo nie przechodzi kryzysu, a ta przerwa była jej po prostu potrzebna.

Okazuje się, że historia zatacza koło. Kiedy Agnieszka Kotońska brała udział w programie "Back to school" to również zniknęła z mediów społecznościowych. Tym razem gwiazda TTV weźmie udział w prawdziwym hicie TVN-u! Naszej redakcji udało się dowiedzieć, że Agnieszka Kotońska będzie uczestniczką drugiej edycji "Królowej przetrwania".

Agnieszka Kotońska to barwna postać, więc produkcja postanowiła zaprosić ją do nowej edycji Królowej Przetrwania. Nagrania odbyły się dokładnie wtedy, gdy Agnieszka zniknęła z mediów społecznościowych. - przekazała nam osoba z produkcji.

Fani zapewne będą z zapartym tchem czekać na nowy sezon "Królowej przetrwania", tym bardziej, że nieoficjalnie wiadomo, że w programie wystąpi Agnieszka Kaczorowska, Paulina Smaszcz czy Eliza Trybała. To już kolejna odsłona tego show, a pierwszą edycję wygrała Josie, która wcześniej zyskała popularność w programie "Love Island".

Nowy sezon "Królowej przetrwania" był nagrywany w sierpniu, jednak jego premiera jest zaplanowana na rok 2025.

Będziecie oglądać nowy sezon "Królowej przetrwania"?

