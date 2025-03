Aneta Glam i jej partner rozstali się po 12 latach. W rozmowie z reporterem Party.pl, Bartoszem Sekleckim, gwiazda "Żon Miami" opowiedziała o tym, co doprowadziło ją do tak trudnej decyzji:

Mimo że nadal się kochamy i szanujemy, to oboje poszliśmy w inne drogi - przekazała Aneta Glam.

Aneta Glam szczerze o rozstaniu z partnerem. Co się wydarzyło?

Niedawno informowaliśmy o zakończeniu relacji Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona, a teraz wypłynęły kolejne, smutne wieści. W emocjonalnym wywiadzie dla Party.pl Aneta Glam opowiedziała o kulisach zakończenia związku. Choć początkowo rozmowa w tym temacie była dla pary trudna, okazało się, że ich drogi rozeszły się na dobre. Jak przyznała 51-latka, ostatnie lata pokazały, że partnerzy mieli inne priorytety:

Ja i George 31 grudnia postanowiliśmy się rozstać. Było to szokiem dla nas. Od jakichś dwóch lat wiedzieliśmy, że to się szykuje, szczególnie po tym, jak on wyjechał na tę podróż długą na dwa lata na Pacyfik (...) zaczął mieć inne priorytety - ta łódź była jak jego żona, ja poszłam na drugą pozycję, czego nie lubię - przekazała Aneta Glam.

Aneta Glam przyznała, że punktem zapalnym do zakończenia relacji stały się długie podróże jej ukochanego, którego styl życia nie odpowiadał jej potrzebom:

Ja nie chcę ryzykować mojego życia i nie lubię być na łodzi cały czas - dodała Glam.

Glam o przyczynach rozstania: "Ja nie widzę tu miejsca dla siebie"

Glam dodała, że podczas nieobecności partnera poznała zupełnie inny, niż dotychczas styl życia i to właśnie stało się przyczynkiem do podjęcia decyzji o rozstaniu. 51-latka nie ukrywa, że nie mogła zaakceptować faktu, że nie jest na pierwszym miejscu:

Ja w końcu dzięki jego podróżom odkryłam swój własny świat - swoje własne misje, swoje własne cele i jak on wrócił z tego Pacyfiku, myśmy oboje doznali takiego szoku (...) i pomyślałam: ja nie mogę tak żyć. Coś we mnie pękło - to już koniec między nami, jak dla Ciebie załoga jest tak ważna, to ja nie widzę tutaj miejsca dla siebie - wyjaśniła emocjonalnie Glam.

Co wydarzyło się później? Jak Aneta Glam, po przemyśleniu, podeszła do rozstania z 70-letnim partnerem i jak przebiegła jej rozmowa z ukochanym? Co gwiazda "Żon Miami" planuje teraz? Koniecznie obejrzyjcie całe video.

