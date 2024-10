Istnieją tematy, na które większość osobowości z show-biznesu raczej woli się nie wypowiadać. Do takich niewątpliwie można zaliczyć sprawy polityczne, związane ze społecznością LGBT czy z wiarą. Szczególnie ten ostatni wątek od przynajmniej kilku lat budzi w polskiej przestrzeni publicznej spore emocje. Poszerza się bowiem grono osób, które odsuwają się od samego Kościoła czy też deklarują, że przestają być osobami wierzącymi. W rodzimym show-biznesie możemy znaleźć wiele celebrytów i celebrytek, którzy także otwarcie się pod tym podpisują.

Oto gwiazdy, które odeszły od Kościoła

Na przestrzeni lat raczej przywykliśmy do tego, że zdecydowana większość osobistości show-biznesu woli unikać afer i skandali, a w związku z tym skrupulatnie dobierają tematy, o których chcieliby wypowiedzieć się na forum. Oczywiście nie brakuje postaci, których medialne burze chwytają się, jak mało kogo, jednak wciąż jest to niewielki procent. Mimo to, spośród tych dwóch obozów możemy wyłonić gwiazdy, które co prawda starają się nie mieszać w afery, ale jednocześnie otwarcie wyrażają swoje poglądy również w tematach tabu.

Nie da się ukryć, że jeden z takich tematów dotyczy kwestii wiary i już od kilku lat dzieli społeczeństwo. Z hejtem spotykają się zarówno gwiazdy praktykujące, jak i te, którym nie po drodze jest z religią czy z samym Kościołem. Kogo możemy więc wymienić spośród tej drugiej grupy? Lista może niektórych zaskoczyć.

Agnieszka Włodarczyk zaskoczyła wyznaniem o apostazji

Jedną z gwiazd, które z biegiem czasu odwróciły się od Kościoła, jest Agnieszka Włodarczyk - aktorka i piosenkarka, żona Roberta Karasia oraz mama małego Milana. Choć nie zawsze otwarcie wypowiadała się na temat wiary, w 2021 roku szerokim echem odbiła się jej deklaracja, że zamierza dokonać apostazji. Celebrytka zaczęła wykazywać krytyczny stosunek do Kościoła i nawet nie ochrzciła swojego synka.

Jak Milan dorośnie, to sam zdecyduje czy tego chce. Szkoda, że mnie nikt o zdanie nie spytał - tłumaczyła swego czasu na Instagramie.

O ile w kwestii chrztu sprawa była prosta, tak w przypadku apostazji niekoniecznie. Temat powrócił do Agnieszki Włodarczyk w 2023 roku za sprawą jednej z fanek, która postanowiła dopytać, czy już po. Okazało się, że aktorka nadal ma to przed sobą, a w jej wypowiedzi nie zabrakło drobnej szpili w stronę Kościoła.

Jak zwykle odkładam to na później. Słabe jest to, że ja się nie zapisywałam, a muszę się wypisać

Katarzyna Warnke zdradziła, dlaczego chce dokonać apostazji

Od Kościoła odwróciła się również Katarzyna Warnke, uwielbiana aktorka, znana m.in. z filmów Patryka Vegi. W 2020 roku celebrytka pochyliła się nad tym tematem, wyznając, że do podjęcia takiej decyzji pchnęło ją chociażby zachowanie duchownych wobec społeczności LGBT.

Jestem oburzona zachowaniem kościoła jeśli chodzi o in vitro, społeczność LGBT i w ogóle o politykę w Polsce. Wszystko jest jawne, mieszanie się do polityki, uczestnictwo w polityce - grzmiała w rozmowie z ''Kozaczkiem'' w 2020 roku.

W 2022 roku z kolei Kasia Warnke również wyraziła chęć dokonania apostazji.

Bardzo chętnie i myślę o tym. Chciałabym to zrobić, ale po prostu brakuje mi czasu, żeby się tym zająć. Bardzo chciałabym mieć to już za sobą - wyznała dla Plejady.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan nie ochrzcili syna

Stosunek Małgorzaty Rozenek do Kościoła Katolickiego nie stanowi tajemnicy. Celebrytka oraz jej mąż, Radosław Majdan, nie ochrzcili syna Henryka i otwarcie wyrażają swoje oburzenie względem negatywnego nastawienia duchownych do in vitro. Małgorzata jest dumną mamą trzech chłopców, którzy przyszli na świat dzięki tej metodzie i od lat zawzięcie walczy m.in. o finansowanie in vitro.

Kościół katolicki nie akceptuje metody in vitro, a dzięki temu trzech moich synów jest na świecie. Trudno mi zabiegać o uczestnictwo w organizacji, która głosi też inne nieakceptowalne dla nas rzeczy. Mówię tu m.in. o niewspieraniu środowisk LGBT czy tuszowaniu pedofilii - wyjaśniła Vivie.

W kwestii chrztu najmłodszego syna tłumaczyła swego czasu, że chcą zostawić jemu tę decyzję i nie będą widzieli przeszkód, gdy Henryk w przyszłości zdecyduje się na ten sakrament. Przy okazji jednego z wywiadów na temat Kościoła wypowiedział się również Radosław Majdan, wyznając:

Myślę, że Kościół powinien zająć się wiarą, nie polityką. Myślę, że te całe sytuacje pedofilskie też nie wpływają dobrze na wizerunek Kościoła. Pewnie też to, że nie akceptują metody in vitro, więc nie będę wysyłał syna do środowiska, które nie akceptuje tej metody

Artur Barciś zaskoczył wyznaniem o Kościele

Artur Barciś to absolutnie legendarna postać w polskiej kinematografii, który największą popularność zyskał za sprawą roli Tadeusza Norka w kultowych "Miodowych latach". Aktor, choć jest wielką gwiazdą, nie bryluje na czerwonych dywanach i unika wywiadów oraz bacznie strzeże swoje życie prywatne. Mimo to zdarzyło mi się kilka publicznych wypowiedzi m.in. na temat Kościoła i wiary. Artur Barciś w 2021 roku przyznał w rozmowie z Plejadą, że choć niektórzy próbowali zrobić z niego "żarliwego katolika", on od dawna nie ma nic wspólnego z Kościołem Katolickim.

Mimo iż zdementował plotki, jakoby dokonał apostazji, wyznał:

Nigdy nie dokonałem aktu apostazji. Po prostu, jak większość Polaków, nie chodzę do Kościoła. Wolę chodzić do lasu - grzmiał w swoim wpisie.

W jednej z rozmów z Onetem z kolei wyjawił swego czasu, jak przez całe swoje młodzieńcze życie podchodził do tematu Kościoła.

Wychowywałem się na wsi, a na wsiach Kościół jest jedną z najważniejszych instytucji. Poza tym też ma w sobie element teatralny. (...) oprócz jakiegoś duchowego przeżycia to było dla mnie jak teatr, coś wspaniałego. Ale potem okazało się, że ten prawdziwy jest jeszcze fajniejszy. W prawdziwym za każdym razem jest coś innego, a w kościele na dobrą sprawę wciąż powtarzają jedno i to samo. Na każdej mszy ten sam zestaw modlitw, z czasem to się zaczęło nudzić. Potem kiedy dojrzałem i lepiej zrozumiałem, czym jest Kościół i jaka to jest instytucja, to coraz bardziej zacząłem się od niego oddalać. Ale wtedy, w dzieciństwie, to była po prostu tęsknota za teatrem

Margaret dokonała apostazji

Nie po drodze z Kościołem Katolickim jest również znanej wokalistce - Margaret. W wywiadzie dla magazynu "Playboy" w 2019 roku wspomniała, że była "przymuszana do chodzenia do kościoła" i "spowiadania się z masturbacji". W końcu więc zaczęła wyrażać chęć dokonania apostazji. Tego samego roku we wpisie na Instagramie wyjaśniła, że głównym czynnikiem, dla którego zdecydowała się odsunąć całkowicie od Kościoła, było głównie to, że jest osobą niewierzącą.

Wychowanie seksualne dzieci i młodzieży jest bardzo ważne i mam nadzieję, że nowe pokolenie nie będzie musiało mierzyć się z wyrzutami sumienia podczas odkrywania swojej seksualności. Nie występuje z Kościoła z powodu żadnego konkretnego zdarzenia. Jestem osobą niewierzącą i za fair konsekwencje tego, uważam wypisanie się z grupy, do której już nie należę

W maju br. Margaret w rozmowie z Plotkiem wyznała, że dokonała już apostazji.

Jasne stanowisko Anny Muchy ws. wiary

Kolejną gwiazdą, która otwarcie mówi o tym, że jest ateistką, jest Anna Mucha, znana m.in. z "M jak miłość". Aktorka od lat śmiało wypowiada się na ten temat. Nie ochrzciła też swoich dzieci. Ania Mucha nie zawsze miała negatywne nastawienie do Kościoła, jednak wszystko zmieniły słowa siostry zakonnej, które usłyszała na lekcji religii, a która krytycznie ponoć wypowiedziała się na temat osób, które nie przyprowadzają ze sobą dzieci do kościoła. Zakonnica miała wówczas powiedzieć, że tacy ludzie "powinni zostać przywiązywani do koła młyńskiego i topieni".

Jan Paweł II traktowany jest w Polsce jak złoty cielec. Mało kto postępuje zgodnie z jego naukami, ale każdy może sobie postawić na półce album za piętnaście złotych z fotografiami papieża - stwierdziła Anna Mucha przed kilkoma laty.

Wyżej wymienione gwiazdy to zaledwie namiastka postaci show-biznesu, które odeszły od Kościoła. Wśród nich możemy wymienić jeszcze chociażby: Nergala, Blankę Lipińską, Renatę Dancewicz czy Matyldę Damięcką.