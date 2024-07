Agnieszka Włodarczyk wzięła udział w bardzo wymagającym programie "Azja Express", który będzie emitowany już po wakacjach na antenie TVN. Włodarczyk musiała w show tak jak inni uczetsnicy prosić o jedzenie, pracować, spać w kiepskich warunkach i jak najszybciej wykonać zadanie - dotrzeć do określonego punktu. Zadania bardzo wymagające fizycznie sprawiły, że Agnieszka podczas nagrywania programu schudła 5 kilogramów. Sama aktorka nie przyznała się do tego oficjalnie, jednak jedno z ostatnich zdjęć zamieszczonych na Instagramie świadczy o tym, że Włodarczyk naprawdę zeszczuplała! A wy widzicie różnicę?

Reklama

Zobacz także: Wiemy, kto wystąpi z Agnieszką Włodarczyk w nowym show TVN! To znana aktorka

"Azja Express" jednak to nie będą wakacje. To program podróżniczy, w którym pary złożone z gwiazd mają przebyć wyznaczoną trasę w jak najkrótszym czasie. Nie będzie im łatwo, bo muszą to zrobić bez przewodnika i tylko z jednym euro na głowę! Drużyna, która dotrze jako ostatnia do wyznaczonego w odcinku celu, odpada z programu. "Azja Express" to format holenderskiego programu z 2004 roku “Peking Express". Gwiazdy, które wezmą udział w show wyjeżdżają do Azji jeszcze w tym miesiącu. Program przez długi czas roboczo był nazywany "Orient Express". Gwiazdy będą cały czas obserwowane przez ekipy filmowe - kamery będą włączone nawet wtedy, gdy będą spać!

Zobacz także

Agnieszka Włodarczyk schudła!

Instagram

Reklama

Agnieszka bardzo dba o linię, ale takiej szczupłej dawno jej nie widzieliśmy!