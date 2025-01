O tym, że Mini Majk i Ata Postek są parą, plotkowano już od dawna. Influencerzy jednak dopiero kilka tygodni temu potwierdzili swój związek i na początku stycznia pojawili się wspólnie na premierze filmu "Kleks i wynalazek Filipa Golarza". Wydawać by się mogło, że sielanka między nimi trwa w najlepsze, jednak słowa Aty nie pozostawiają żadnych złudzeń. Tylko u nas, uczestniczka "Hotelu Paradise" zdecydowała się wyjawić całą prawdę. A co miała do powiedzenia? Musicie zobaczyć nasze wideo!

Mini Majk i Ata Postek nie są już razem? Te słowa mówią same za siebie!

Mini Majk, czyli tak naprawdę Mateusz Krzyżanowski, zyskał popularność dzięki udziałowi w filmach Ekipy założonej przez Karola "Friza" Wiśniewskiego. Mimo że nie występuje już w jego filmach, to zainteresowanie jego osobą wciąż jest duże. Influencer jakiś czas temu zaczął spotykać się z Atą Postek i nie ukrywał, że to, co ich łączy jest wyjątkowe. Zakochani jakiś czas temu przyjęli propozycję wzięcia udziału w programie rozrywkowym "99 Gra o wszystko" i być może był to błąd. Mieliśmy okazję porozmawiać z Atą i zaskoczyła nas swoją szczerością. Przed naszą kamerą influencerka nie ukrywała, że "zabijają się" z Majkiem na planie i być może przelało to czarę goryczy.

Zabijamy się, to jest tragedia. Nie dogadujemy się, krzyczymy na siebie - wyznała Ata.

Uczestniczka "Hotelu Paradise" przyznała, że udział w programie zniszczył ich znajomość.

Mi się wydaje, że to jest koniec naszej znajomości, serio(...) albo ja mu zrobię krzywdę, albo on mi. Program '99' zniszczył naszą znajomość. - dodała.

A co jeszcze powiedziała?

