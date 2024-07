Po najnowszym głośnym wywiadzie, w którym Agnieszka Kaczorowska wyznała, że nie jest związana z kościołem, a "sakramenty zamykają czakry", na gwiazdę "Klanu" spadła fala krytyki. Teraz, gdy aktorka opublikowała rodzinne zdjęcie na tle choinki w świątecznych swetrach, ponownie wywołała niemałe poruszenie.

Niektórzy internauci po ostatnich wypowiedziach Agnieszki Kaczorowskiej na temat jej relacji z kościołem, a także wyznaniu, że nie zdecydowała się ochrzcić dzieci, ostro krytykują nie tylko jej najnowszy wywiad, ale też zarzucają aktorce hipokryzję. Ogromne emocje wzbudziły nie tylko przygotowania Agnieszki Kaczorowskiej do świąt Bożego Narodzenia, ale też jej komentarze na temat bożonarodzeniowych tradycji, jakie chrześcijaństwo zapożyczyło m.in. od pogan.

Po tym, jak Agnieszka Kaczorowska pochwaliła się choinką, na gwiazdę "Klanu" spadła kolejna fala krytyki. I gdy wydawać by się mogło, że świąteczna aura miłości do bliźniego sprawi, że hejterzy nieco stonują swoje wypowiedzi, najnowsze zdjęcie artystki znów wywołało burzę w sieci.

Na najnowszej fotografii Agnieszka Kaczorowska wraz z mężem i córkami pozuje na tle choinki w uroczych świątecznych swetrach.

- No heeej…! Życzymy Wam, nie tylko dziś, a przez cały rok, wielu powodów do wspólnej radości! ❤️ My zamierzamy niezmiennie dzielić się z Wami uśmiechem i radością, a Wy jeśli możecie, to też rozlewajcie morze dobrej energii i światła wokół siebie… wirtualnie i REALNIE.???? Bardzo to potrzebne. Zawsze. ❤️ - podpisała zdjęcie Agnieszka Kaczorowska.