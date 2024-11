Agnieszka Kaczorowska zapytana o "konsultację" u Katarzyny Cichopek. Odpowiedziała natychmiast

W najnowszym odcinku popularnego talk-show Kuby Wojewódzkiego pojawiła się Agnieszka Kaczorowska, aktorka znana z serialu „Klan” oraz tancerka, która zyskała popularność jako jedna z gwiazd programu „Taniec z Gwiazdami”. Kaczorowska, będąca w ostatnim czasie na ustach mediów z powodu swojego rozstania z Maciejem Pelą, zgodziła się na udział w programie Wojewódzkiego, jednak pytania o Kasię Cichopek chyba się nie spodziewała!

Kuba Wojewódzki, znany z bezpośrednich i często szokujących pytań, nie mógł przepuścić okazji, by poruszyć temat osobistego życia swojej rozmówczyni. Wiedząc o niedawnym rozstaniu Agnieszki Kaczorowskiej z mężem Maciejem Pelą, prowadzący postanowił nawiązać do jej sytuacji.

W programie nie zabrakło nuty ironii – Kuba Wojewódzki spytał bowiem aktorkę, czy w związku z zakończeniem swojego związku konsultowała się z inną medialnie rozpoznawalną osobą, Katarzyną Cichopek - jak wiadomo, aktorka także przeszła publiczne rozstanie. Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel po wielu latach małżeństwa postanowili zakończyć związek, a rozpad ich relacji był szeroko komentowany w mediach. Wojewódzki postanowił więc zapytać Kaczorowskiej, czy myśli, że w przypadku jej rozstania pojawiło się w sieci więcej publikacji w tym temacie.

Zaskoczona takim obrotem rozmowy, Agnieszka Kaczorowska szybko odpowiedziała Wojewódzkiemu, stanowczo zaprzeczając, jakoby kontaktowała się z Katarzyną Cichopek w sprawie swojego rozstania. Jej reakcja była pełna dystansu, a aktorka wyraźnie starała się obrócić sytuację w żart, unikając głębszego komentowania i odpowiedziała krótko: "Nie wiem, nie ścigam się". Wojewódzkiemu najwyraźniej ta odpowiedź nie wystarczyła i zaczął drążyć temat dalej.

A ty znasz Kasię Cichopek? Konsultowałaś z Kasią, która medialnie trochę... Nie mówię tu o winie, bo to nigdy nie wiadomo, czyja jest wina, ale to trafia do mediów. Czy konsultowałaś z nią, jak taką rzecz przejść?

- dopytywał.