Agnieszka Kaczorowska wywołała prawdziwą burzę po tym, jak wyznała, że nie jest związana z kościołem, ale celebruje ten wyjątkowy czas, jakim są święta Bożego Narodzenia. Aktorka nie spotkała się z taką falą krytyki od czasu "mody na brzydotę", a teraz niektórzy internauci wprost kpią z ostatnich słów o czakrach. Wszystko po tym, jak Agnieszka Kaczorowska pokazała choinkę!

Agnieszka Kaczorowska pokazała choinkę i odnosi się do hejtu!

Agnieszka Kaczorowska pochwaliła się piękną choinką, jaka właśnie pojawiła się w salonie aktorki. Gwiazda serialu "Klan" pisze wprost o tym, jak rodzinnie spędza przedświąteczny czas z córkami i urządziła nawet piknik pod choinką. Agnieszka Kaczorowska wydaje się z dystansem traktować aferę wokół świąt, jaką wywołała słowami o tym, że nie ochrzciła córek, bo "sakramenty zamykają czakry". Teraz aktorka pokazała ubrane drzewko i pokazuje, że ten wyjątkowy czas w roku można spędzać na swój sposób i nie ma w tym nic złego.

-Celebrujemy rodzinny czas.❤️ Dziś, w czasie kolacji, piknik pod choinką. Codziennie, aż do Świąt, wyciągamy inną kartę z rodzinnym zadaniem - aktywnością, która daje nam cudny wspólny czas. Grudzień jest dla mnie wyjątkowy, magiczny, przepełniony miłością.????

Agnieszka Kaczorowska z dystansem odniosła się też do tradycji ubierania świątecznego drzewka po tym, jak spadła na nią fala hejtu, kiedy zdradziła, że nie jest związana z kościołem. Aktorka nie ukrywa, że szerzej zapoznała się z tą tradycją, która początkowo nie miała nic wspólnego z religią chrześcijańską i zachęca innych do zgłębienia tego tematu:

- P.S. Czy wiecie, że kiedyś choinki wieszano pod sufitem? Sporo od wczoraj przeczytałam o historii ubierania w domu choinek. Bardzo to ciekawe… zachęcam do lektury.????

Niektórzy internauci po ostatnich wypowiedziach Agnieszki Kaczorowskiej na temat jej relacji z kościołem i po wyznaniu, że nie zdecydowała się ochrzcić dzieci ostro krytykują jej przygotowania do świąt i wprost drwią, nawiązując do wypowiedzi o czakrach, które blokuje przyjęcie sakramentów:

- Bo Ci czakrę ta choinka zablokuje - A do których Świat? Raczej nie Bożego Narodzenia bo to blokuje czakry - drwią internauci.

Instagram @agakaczor

Pomimo ostrych słów, Agnieszka Kaczorowska otrzymała też ogromne wsparcie od swoich fanów. Coraz więcej osób pisze wprost, że najważniejsze, że para żyje w zgodzie z własnymi przekonaniami, a święta to wyjątkowy czas, który każdy bez względu na to, w co wierzy, powinien móc celebrować.

- Najważniejsze że robicie tak jak Wy czujecie, chcecie. Reszta nie jest istotna ???? - Żyj swoim życiem i nie patrz na innych. Przeraża mnie jak czytam niektóre komentarze. Jak smutne muszą mieć ludzie życie jeśli wtrącają się w życie innych - Szkoda, że w ludziach tyle zawiści ☹️ Osobiście jestem wierząca, relacja z Bogiem jest dla mnie ważna, kościół także, mimo iż tak silnie krytykowany. Nie przeszkadza mi to usiąść do jednego z stołu z osobami, dla których to są rodzinne, zimowe święta(mam taki w najbliższej rodzinie) i nie wierzą w Boże Narodzenie

Instagram @agakaczor

Instagram @agakaczor