Ostatnio Agnieszka Kaczorowska udzieliła wywiadu serwisowi Plejada.pl, w którym opowiedziała m.in. o wychowaniu córek. Choć zazwyczaj gwiazda unika tematów religijnych oraz politycznych, tym razem zrobiła wyjątek. Ujawniła, że nie ochrzciła Emilii i Gabrieli. Dodała, że w najbliższym czasie nie zamierza tego zmienić. Teraz postanowiła wytłumaczyć się ze swoich słów.

W najnowszym wywiadzie Agnieszka Kaczorowska zdradziła, że nie ochrzciła dzieci. Tancerka przyznała, że zarówno ona, jak i jej mąż "nie są powiązani z Kościołem". Dopiero teraz postanowiła poruszyć ten temat. W obszernym wpisie na Instagramie ujawniła dlaczego.

Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska zwolniła nianię po dwóch miesiącach. Teraz tłumaczy, dlaczego

Agnieszka Kaczorowska podkreśla, że najważniejsze dla niej jest ofiarowanie dzieciom samodzielnej decyzji w kwestii religijności.

- Zależy mi, aby ludzie traktowali dzieci jako rozumne istoty, które mają wolność wyboru. Już dziś daję im możliwość wyboru w codziennym, dziecięcym życiu i nie chcę podejmować za nie tak ważnych wyborów, jak przynależność do jakiejś religii bądź jej brak. Same zdecydują, a ja postaram się zadbać o ich jak najlepszą edukację i oczywiście we wszystkim będę je wspierać. To na czym mi zależy, to aby były blisko swojego serca. Zawsze. Wtedy pozostaną szczęśliwe — wyjaśniła.