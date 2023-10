Na najnowszym nagraniu na Instagramie Agnieszka Kaczorowska wskoczyła w legginsy i obcisły top, zaprezentowała płaski brzuch i zapytała fanów, jak ich forma po świątecznym objadaniu się. Gwiazda "Klanu" nie spodziewała się chyba, że jej filmik może wywołać tak duże emocje i burzę w sieci. Niektórzy zaczęli zarzucać tancerce "brak luzu i samoakceptacji", inni złośliwie komentować jej nienaganną sylwetkę. Głos zabrali zarówno Kaczorowska, jak i jej mąż, Maciej Pela.

Agnieszka Kaczorowska zdążyła się już chyba przyzwyczaić do tego, że każde jej nowe zdjęcie bądź nagranie wzbudza skrajne emocje. Zwłaszcza, kiedy aktorka "Klanu" dodatkowo zabiera głos w sprawach m.in. feminizmu, wiary czy też wtedy, kiedy pokazuje swoją sylwetkę.

Najnowsze wideo, na którym Agnieszka Kaczorowska w obcisłym sportowym stroju tańczy przed lustrem, również nie przeszło bez echa. Tym razem gwiazda zapytała fanów, jakie mają podejście do swojej aktywności fizycznej oraz ciała:

Jak tam forma po pierniczkach i pierogach? ????A jaki był to rok dla Waszego ciała i Waszej fizyczności ? Daliście mu troskę, uwagę, opiekę czy spadło na dalszy plan? To właśnie nasze ciało niesie nas przez to życie. Warto o nie zadbać. Niekoniecznie podążając za modą czy oczekiwaniami z zewnątrz. W zgodzie ze sobą. Gdy działamy podążając za swoimi prawdziwymi potrzebami, to ciało nam dziękuje zdrowiem, sprawnością i wyglądem - pisze Agnieszka.

Choć gwiazda zebrała masę komplementów, pojawiły się krytyczne głosy, na które odpowiadała. W jej obronie stanął również mąż, Maciej Pela. A zaczęło się od wpisu internautki, która zasugerowała, że tancerce brakuje luzu i dystansu, a jej nagranie może wpędzać w kompleksy:

Mąż Kaczorowskiej nie wytrzymał:

Kaczorowska również odpowiedziała na złośliwy komentarz internautki:

Jednak to nie wszystko - na swoim InstaStories gwiazda udowodniła, że w święta, ale również na co dzień, niczego sobie nie odmawia i nie ma takiego zamiaru:

Pod nowym postem Agnieszki nie zabrakło również typowego hejtu oraz body shamingu, o czym Kaczorowska pisze:

Rzeczywiście, ostrych komentarzy nie brakuje, ale tych pozytywnych również:

Po co Wy obserwujcie Agę? Po to żeby wypisywać takie wredne komentarze? Przychodzicie tutaj żeby się wyżyć ponieważ w życiu Wam nie idzie, nie macie kasy, jest Wam źle ze samymi sobą. Jak można w ogóle przyjść do kogoś i pisać że jest taka, siaka i owaka? Jak ktoś gruby to źle bo o siebie nie dba, żre za dużo, jak ktoś szczupły to źle bo głodzi się, jak ktoś się chwali to źle bo jak można się chwalić przecież inni zazdroszczą ponieważ nie mogą sobie pozwolić na to czy tamto. Wiecznie coś komuś nie pasuje.