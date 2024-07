Agnieszka Kaczorowska przygotowuje się do świąt i zadbała już o dekoracje w domu oraz imponującą choinkę, a teraz przyszedł czas na ostatnie prezenty. Gwiazda serialu "Klan" wybrała się na zakupy i została przyłapana przez paparazzi. Agnieszka Kaczorowska jak zwykle wyglądała bardzo stylowo, ale uwagę zwraca pewien gest. Czyżby aktorka nie chciała pokazywać twarzy?

Agnieszka Kaczorowska na zakupach przed świętami

Agnieszka Kaczorowska w ostatnim czasie wywołała ogromne kontrowersje przyznając się do obchodzenia świąt Bożego Narodzenie, ale jednocześnie zdradziła, że nie jest związana z kościołem. To spowodowało, że Agnieszka Kaczorowska była mocno krytykowana i to była największa afera z udziałem aktorki od czasu "mody na brzydotę". Gwiazda "Klanu" nie przejmuje się jednak krytyką i otwarcie broni prawa do obchodzenia świąt na własnych zasadach, a tymczasem aktorka właśnie została przyłapana przez paparazzi podczas zakupów.

Agnieszka Kaczorowska w pewnym momencie przykłada rękaw płaszcza do twarzy. Czyżby aktorka zauważyła paparazzi i chciała uniknąć zdjęć zrobionych z ukrycia? Być może Agnieszka Kaczorowska tego dnia była bez makijażu.

Agnieszka Kaczorowska nawet podczas codziennego wyjścia wygląda stylowo. Tym razem aktorka miała na sobie ciepły płaszcz w jasnym kolorze i białą wełnianą czapkę. Trzeba przyznać, że to idealny look na zimę. Sami spójrzcie!

Sądzicie, że aktorka faktycznie chciała uniknąć zdjęć?

