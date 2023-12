Bez wątpienia Agnieszka Kaczorowska należy do gwiazd, które mocno dzielą internautów. Jedni uwielbiają pozytywną energię choreografki, inni zarzucają jej sztuczność i kreowanie niemożliwych do osiągnięcia standardów. Nic dziwnego, że jej wpisy wywołują gorące dyskusje w mediach społecznościowych – także wśród innych celebrytów. Każdy pamięta aferę po wypowiedzi na temat „mody na brzydotę”. Influencerka ostatnio kilka razy była krytykowana. Teraz odpowiedziała długim wpisem.

W ostatnim czasie Agnieszka Kaczorowska znów musiała zmierzyć się z krytycznymi uwagami internautów. Influencerka mogła przeczytać na swój temat, że jest „śmieszna i sztuczna”. Drugiego dnia świąt postanowiła opublikować obszerny wpis, w którym zastanawia się, „dlaczego ludzie są niemili, plują jadem i hejtują”.

Był taki czas w moim życiu, kiedy nie czułam się szczęśliwa. (…) Patrzyłam na tych szczęśliwych, uśmiechniętych i spełnionych z zazdrością… A raczej patrzeć nie mogłam, bo zalewała mnie fala frustracji, złości i smutku. Bardzo tak chciałam, a nie umiałam. Jednak zamiast wylewać na kogoś swoje żale… szukałam sposobu na szczęśliwe życie. I tak zaczęłam pracę nad sobą. Żyję w zgodzie z własnym sercem i swoimi potrzebami. Jestem autentyczna, bo nie dopasowuję się do oczekiwań innych

To wszystko doprowadziło mnie do miejsca, że cieszę się sukcesami i szczęściem innych. Uwielbiam patrzeć na tych spełnionych i uśmiechniętych. (…) W idealnym świecie wszyscy byliby szczęśliwi i życzliwi dla siebie. Tak nie jest… i wszystkim tym, którzy nie mają w sobie na ten moment zaopiekowanego serca, chcę napisać, że też tam kiedyś byłam

Pod wpisem pojawił się krytyczny komentarz od jednej z internautek. Użytkowniczka stwierdziła, że Agnieszka Kaczorowska nie jest wiarygodna i przekłamuje swój wizerunek w mediach społecznościowych.

Pani Agnieszko, tylko życie nie polega na tym, co pani kreuje na Instagramie – bo kreuje pani tutaj cukierkowy, lukrowany świat. A życie tak nie wygląda, stąd później można czuć się nieszczęśliwym. Odchodzi się od takiej kreacji świata, jaki pokazuje pani na Instagramie. Później stwarza pani obraz kogoś bardzo nieautentycznego

Gwiazda nie zostawiła tego komentarza bez odpowiedzi. Wyjaśniła, że wybiera, jakie elementy swojego życia chce pokazywać w mediach społecznościowych. Dodała, że internauci nie powinni porównywać swoich żyć z innymi.

Tak wygląda część mojego życia, którą chcę pokazywać ludziom. Niczego nie kreuję. Wybieram. Jak każdy z nas. Każde życie wygląda inaczej. Niczyje życie nie wygląda jak moje… bo jest moje. A jeśli ktoś porównuje siebie i życie do tego, co widzi na Instagramie, to pora naprawdę zajrzeć w siebie. Pozdrawiam i życzę pięknej drogi poznawania siebie

– odpowiedziała Agnieszka Kaczorowska.