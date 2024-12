Agnieszka Kaczorowska o Bożym Narodzeniu: „To będą inne święta”

To jedno z najbardziej niespodziewanych rozstań tego roku. Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela przez cały czas uchodzili za jedno z najbardziej zgodnych małżeństw w polskim show-biznesie. W dodatku para przełamywała stereotyp, ponieważ mąż to tancerki zrezygnował z kariery i zajął się domem oraz córkami, by jego żona mogła się realizować zawodowo. Oświadczenie o zakończeniu związku wywołało duże poruszenie w mediach. Zaraz po nim Kaczorowska pojawiła się w programie Kuby Wojewódzkiego, w którym potwierdziła zerwanie. Chwilę później widzowie zobaczyli w „Dzień dobry TVN” Macieja Pelę, który opowiedział o tym trudnym wydarzeniu ze swojej perspektywy. Ostatnio Kaczorowska pojawiła się na wydarzeniu promującym drugą edycję programu „Królowa przetrwania”. Gwiazda opowiedziała naszemu reporterowi, jak po rozstaniu będą wyglądały jej święta.

Agnieszka Kaczorowska zdradziła, jak będą wyglądały jej święta po rozstaniu

W rozmowie z naszym reporterem Agnieszka Kaczorowska zapewniła, że chce, by zbliżające się wielkimi krokami święta – jak co roku – były przepełnione ciepłem i miłością. Mimo medialnego zamieszania celebrytka liczy też na spokój. Przyznała jednak, że to Boże Narodzenie będzie inne od poprzednich.

Rodzinnie oczywiście i tak jak zawsze – w miłości i w spokoju – powiedziała.

To będą, wiadomo, troszkę inne święta, ale dalej mam nadzieję, że z tym spokojem i miłością w sercu, bo kocham, jestem kochana, bo mam bliskich ludzi mi – dodała.

Niedawno dowiedzieliśmy się, że Maciej Pela po rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską postawił sprawę jasno i zamierza celebrować Boże Narodzenie z dziećmi. Czy byli partnerzy zamierzają spotkać się w tym okresie? Tego nie wiemy. Jak dotąd tancerka wypowiada się wyłącznie pozytywnie na temat męża, choć w talk-show Kuby Wojewódzkiego zapytana o rozstanie stwierdziła, że „do tańca trzeba dwojga”, co wywołało sporo uwag internautów.

Jak dotąd Maciej Pela może liczyć na spore wsparcie fanów, natomiast Agnieszka Kaczorowska zablokowała możliwość komentowania jej wpisów na Instagramie po tym, jak pod jej adresem wylała się fala hejtu. Powód rozstania gwiazd wciąż nie jest jasny i generuje domysły w sieci.

W rozmowie z naszym reporterem Agnieszka Kaczorowska opowiedziała o nowym etapie w życiu. Tancerka podkreśliła, że wszystko robi w zgodzie ze sobą i czuje się silna, choć obecny okres nie jest dla nie łatwy.

Co na to wszystko Maciej Pela? W głośnym wywiadzie w „Dzień dobry TVN” nie mógł powstrzymać łez i stwierdził, że był zbyt dostępny. Zasugerował też, że to jego małżonka podjęła decyzję o zakończeniu ich związku.

