Kilka dni temu Agnieszka Kaczorowska udzieliła obszernego wywiadu, w którym przyznała, że nie orzchciła córek, ponieważ "sakramenty zamykają czakry". Na artystkę spadła fala hejtu, a gwiazda "Klanu" wciąż spotyka się z kąśliwymi docinkami internatów. By tego było mało, gdy na Instagramie Agnieszki Kaczorowskiej pojawiło się nagranie z dekorowania choinki, fala gorzkich komentarzy jeszcze bardziej się nasiliła. W obronie ukochanej stanął mąż aktorki - Maciej Pela.

Choć przez wiele lat Agnieszka Kaczorowska była utożsamiana z grzeczną Bożenką z "Klanu", to z czasem aktorka zaczęła zaskakiwać fanów swoimi wypowiedziami, które przez wielu były uznawane za zbyt kontrowersyjne. Chyba każdy z nas pamięta jej rozważania o "modzie na brzydotę", które odbiły się szerokim echem w przestrzeni medialnej. Teraz z kolei wszyscy mówią tylko o czakrach Agnieszki Kaczorowskiej, a wszystko za sprawą jej najnowszego wywiadu. Podczas ostatniej rozmowy z Plejadą, Agnieszka Kaczorowska przyznała, że nie ochrzci córek, mówiąc, że "sakramenty zamykają nasze czakry". Odniosła się także do kwestii religijnych, a w sieci rozpętała się prawdziwa burza.

Oliwy do ognia dolał również fakt, że pomimo tego, iż Agnieszka Kaczorowska podkreśla, że zarówno ona, jak i jej bliscy nie są związani z kościołem, aktorka zdecydowała się na świąteczne udekorowanie swojego domu.

Reakcja Agnieszki Kaczorowskiej była natychmiastowa.

Również mąż artystki, Maciej Pela, postanowił stanąć w obronie żony.

- Tradycje takie jak choinka, talerz, czy nawet data 24 grudnia mają swoje korzenie w wierzeniach pogańskich. 24 to dla Słowian Szczodre Gody. Choinka (chyba) jest Germańska. Talerz zostawiany był dla zmarłego, który zbłąkał się w wędrówce dusz. Co więcej, data 25 grudnia jako narodzin Chrystusa, została ustalona jakieś 350 lat po jedno narodzeniu. Są źródła mówiące, że był to marzec, kwiecień lub styczeń. Także myślę, że fakt, iż nie uczestniczymy w życiu kościoła katolickiego, w ogóle nie musi wpływać na chęć ubrania choinki, rozdania prezentów i zjedzenia potraw, które tak dobrze smakują tylko w święta - odpowiedział Maciej Pela na kąśliwy komentarz internautki.

Także na IstaStories Agnieszki Kaczorowskiej pojawiła się obszerna relacja poświęcona jej podejściu do religii, a także bożonarodzeniowych dekoracji.

Aktorka podkreśliła również, że wiele osób obchodzi Boże Narodzenie z rozmaitych powódek, nie tylko tych, związanych z religijnością.

- Myślę, że wielu ludzi obchodzi święta z różnych powodów, inaczej je widzi i robi to w różny sposób. I niektórzy to mocno wiążą z wiarą chrześcijańską, a inni ze zwyczajami, z tradycją, z tym, co wywodzi się z poganizmu. I niezależnie od tego, co jest w moim sercu, chcę was zapytać, co z ludźmi, którzy wierzą w to, co świętują chrześcijanie, a nie należą do kościoła i nie chcą się utożsamiać z tą instytucją? Nie mogą obchodzić świąt?