Już piątą rocznicę ślubu świętują Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela. Jedna z najsławniejszych choreografek w Polsce przyznała, że choć daleko im do małżeństw z naprawdę długim stażem, to w tym czasie zdążyli wiele razem przeżyć. Para doczekała się dwójki córek. Musiała zmierzyć się również z poważnym kryzysem wizerunkowym tancerki i falą hejtu, jaka wylała się na Agnieszkę Kaczorowską po niesławnej wypowiedzi o "modzie na brzydotę". Co ciekawe, okazuje się, że także Maciej Pela został ostro skrytykowany przez internautów. Wszystko przez podział obowiązków w małżeństwie.

Agnieszka Kaczorowska o roli męża w domu: "Nie jest to oczywiste dla wszystkich"

Z okazji piątej rocznicy ślubu Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela wpuścili do swojego domu Mateusza Hładkiego oraz kamery "Dzień dobry TVN". Reporter porozmawiał z małżeństwem m.in. na temat podziału obowiązków. Zauważył, że choreografka bardzo szybko wróciła do pracy po porodzie. Para uzgodniła, że to jej mąż będzie zajmował się domem i dziećmi. Maciej Pela zdradził, że przez to bywał regularnie atakowany w mediach społecznościowych.

To nie jest standardowy model, pokazuje to ilość hejtu, z którą się spotykam w szczególności ze strony kobiet. Za to, że jestem tatą w domu, dostało mi się w wiadomościach. To była nasza wspólna decyzja, policzyliśmy, co będzie lepsze dla naszej jednostki rodzinnej i zdecydowaliśmy, że to ja zostanę — poinformował.

W dalszej części Agnieszka Kaczorowska zaznaczyła, że może liczyć na wsparcie męża. Maciej Pela zajmuje się domem oraz finansami. Mężczyzna stwierdził, że dla niego liczy się przede wszystkim partnerstwo w małżeństwie, a nie wpisywanie się w stereotypowe modele.

Facet w domu może chwycić za mopa i posprzątać, bo nie jest to oczywiste dla wszystkich — powiedziała Agnieszka Kaczorowska.

Tancerka przyznała, że dzieci znacznie więcej czasu spędzają z ojcem. Gwiazda jest świadoma konsekwencji tego, że rzadziej bywa w domu. Córki mają wyjątkową relację ze swoim ojcem. Agnieszka Kaczorowska jest poruszona tym, jak blisko jej mąż jest z dziewczynkami.

Maciek jest fenomenalnym tatą, który jest zaangażowany i obecny. Jego relacja z dziewczynkami jest niewiarygodnie piękna i dobra — wyjaśniła.

We wrześni Agnieszka Kaczorowska świętowała piątą rocznicę ślubu we Włoszech. Warto przypomnieć, że to właśnie tam pobrała się para. W Toskanii powstała piękna sesja zdjęciowa małżeństwa.