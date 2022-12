Agnieszka Kaczorowska wielokrotnie podkreślała, że nie chce wypowiadać się na tematy związane z religią i polityką. Teraz wiemy, dlaczego. Po tym, jak tancerka raz zrobiła wyjątek, udzielając wywiadu portalowi Plejada.pl, w mediach społecznościowych rozpętała się burza. Kontrowersje wywołał fakt, że gwiazda nie ochrzciła i nie zamierza ochrzcić dzieci, do czego przyznała się podczas rozmowy z dziennikarzem. Nie wszystkim internautom spodobało się wyznanie aktorki, która zaznaczyła, że nie należy do Kościoła. Przed zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia jedna z kobiet zarzuciła jej hipokryzję. Tancerka odpowiedziała na zaczepkę!

Ostatnio Agnieszka Kaczorowska pochwaliła się choinką i została wyśmiana przez internautów. Wszystko przez jej najnowszy wywiad, w którym zdradziła, że ani ona, ani jej partner nie należą do Kościoła i dlatego nie chcą ochrzcić dzieci. Para postanowiła, że ich córeczki same wybiorą swoją drogę duchową, gdy będą dojrzałe.

Złośliwe uwagi pod adresem tancerki nie ustają. Temat Bożego Narodzenia stał się okazją do przytyków w stronę gwiazdy. Jedna z internautek zasugerowała, że Agnieszka Kaczorowska jest hipokrytką, ponieważ będzie obchodziła święta, choć zarzeka się, że nie ma nic wspólnego z Kościołem.

- Hipokryzja wali po oczach. Dzieci nieochrzczone, ale Święta Bożego Narodzenia obchodzą! Wszystko się kupy nie trzyma — napisała kobieta.

- Boże Narodzenie to święto chrześcijan, prawda, nie tylko Katolików. Ale chrześcijanin to człowiek ochrzczony, wierzący w sakrament chrztu świętego... Więc w przypadku pani Agnieszki, deklarującej niechęć to przyjęcia chrztu przez jej dzieci, to pełna hipokryzja. Jeśli jest zdania, że dzieci same kiedyś zdecydują, to niech będzie konsekwentna i nie pokazuje nic ze zwyczajów i świat życia chrześcijan. Ale najlepiej jest wybrać to co fajne i wygodne i ładnie wygląda, a to, co wymaga pewnego zaangażowania, to najlepiej negować - dodała kolejna internautka.