Agnieszka Kaczorowska w ogniu krytyki. Fan: "Ależ to jest żałosne". Odpowiedziała

Wiosną na antenę Polsatu wraca "Taniec z Gwiazdami". Po półrocznej przerwie taneczne show ponownie trafi do ramówki i wiele wskazuje na to, że będzie to jedna z najciekawszych edycji programu. Niedawno magazyn "Party" podał, że w show zobaczymy m.in. Beatę Tadlę i Jarosława Kreta. O Kryształową Kulę powalczą również m.in. modelka Renata Kaczoruk i Ewa Zakrzewska, jurorka programu "Supermodelka Plus Size". Wielbiciele tanecznego show zastanawiają się również nad listą tancerzy, którzy wystąpią w nowym sezonie. Czy wśród nich znajdzie się Agnieszka Kaczorowska, jedna z największych gwiazd wśród tancerek? Agnieszka Kaczorowska nie rezygnuje z "Tańca z Gwiazdami" Oczywiście, że tak! Oficjalną informację o tym, że Agnieszka Kaczorowska po raz kolejny pojawi się w programie "Taniec z Gwiazdami" podał portal se.pl. Ulubienica widzów Polsatu wystąpi w roli tancerki. Choć dla wielu pewnie z powodzeniem mogłaby już pojawić się w programie jako gwiazda. ;) Agnieszka Kaczorowska jest tancerką klasy „S" w tańcach latynoamerykańskich i standardowych. Swoją przygodę z "Tańcem z Gwiazdami" rozpoczęła w 2014 roku. Trenowała takie gwiazdy jak: Rafał Maślak, Nikodem Rozbicki, Michał Malinowski i Krzysztof Wieszczek, z którym zdobyła Kryształową Kulę. Na razie nie wiadomo, czyją partnerką będzie Agnieszka Kaczorowska w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Agnieszka Kaczorowska po raz kolejny wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami". Czy raz jeszcze sięgnie po Kryształową Kulę?