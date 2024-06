Gdy Roksana Węgiel wygrywała 16. Konkurs Piosenki Eurowizji Junior w 2018 roku Polacy pękali z dumy. 14-letnia wówczas wokalistka była objawieniem i szybko wkroczyła do show-biznesu. Z roku na rok jednak internauci stają się dla niej mniej łaskawi. Jak tylko Roxie stała się pełnoletnia, zainteresowanie jej prywatnym życiem znacznie wzrosło. Fani zaczęli mocniej krytykować nie tylko jej wygląd, stylizacje, ale również związek z Kevinem Mglejem. Jak młoda gwiazda znosi hejt?

W rozmowie z naszą reporterką Roksana Węgiel stwierdziła, że dzisiaj nauczyła się już funkcjonować w show-biznesie i niezbyt przejmuje się uwagami anonimowych internautów oraz hejtem. Przyznała jednak, że w przeszłości ataki w mediach społecznościowych mogły ją przytłoczyć i zaburzyć samoocenę.

Teraz radzę sobie z tym wybitnie, bo w ogóle na to nie zwracam uwagi. Ale miałam w swoim życiu taki moment jako 14- lub 15-letnia dziewczynka, że przejęłam się tym hejtem. Naprawdę uwierzyłam w te wszystkie komentarze. Po latach to kumulowało się we mnie

– zdradziła Roxie.