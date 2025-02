Roksana Węgiel to jedna z najpopularniejszych młodych wokalistek w Polsce. Sławę zdobyła jako zwyciężczyni pierwszej edycji "The Voice Kids", a później triumfowała w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2018, zapisując się w historii jako pierwsza polska zwyciężczyni tego wydarzenia. Od tamtej pory jej kariera rozwija się w błyskawicznym tempie. W jednym z ostatnich wywiadów młoda gwiazda przyznała, że na wydarzeniach publicznych zawsze towarzyszy jej ochrona. Spodziewaliście się?

Roksana Węgiel o ochronie. "To jest kwestia bezpieczeństwa"

Roksana Węgiel w rozmowie z "Pudelkiem" otwarcie przyznała, że na wydarzenia publiczne zawsze chodzi z ochroniarzami. Jak podkreśliła, nie jest to fanaberia, lecz konieczność wynikająca z troski o jej bezpieczeństwo.

Na wydarzeniach publicznych zawsze ktoś ze mną był i zawsze ktoś jest. To jest kwestia bezpieczeństwa, tylko i wyłącznie bezpieczeństwa - przyznała Roksana.

Wokalistka zaznaczyła, że na co dzień obecność ochrony zależy od sytuacji, ale gdy pojawia się w miejscach publicznych, zawsze ktoś czuwa nad jej bezpieczeństwem.

Na co dzień oczywiście to zależy od sytuacji, ale jeśli wychodzę gdzieś publicznie, to zawsze jest osoba, która po prostu czuwa nad bezpieczeństwem. To nie jest żadna fanaberia. - dodała.

Węgiel podkreśliła również, że każda rozpoznawalna osoba powinna mieć zagwarantowane poczucie bezpieczeństwa.

Uważam, że każda osoba, która jest rozpoznawalna w jakiś sposób, powinna czuć się bezpiecznie. - oznajmiła w rozmowie z 'Pudelkiem'.

Kim jest Roksana Węgiel

Roksana Węgiel to jedna z najbardziej rozpoznawalnych młodych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Urodziła się 11 stycznia 2005 roku w Jaśle i już jako dziecko wykazywała ogromny talent wokalny. Popularność zdobyła w 2018 roku, kiedy zwyciężyła w pierwszej edycji programu "The Voice Kids", zachwycając jurorów i widzów swoim mocnym głosem oraz charyzmą. W tym samym roku sięgnęła po międzynarodowy sukces, wygrywając Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci z utworem "Anyone I Want to Be", co uczyniło ją pierwszą polską zwyciężczynią tego prestiżowego wydarzenia.

Po triumfie na Eurowizji Roksana Węgiel kontynuowała karierę, wydając albumy i zdobywając liczne nagrody muzyczne. Jej utwory cieszą się milionami odsłon w serwisach streamingowych, a jej styl muzyczny łączy pop z nowoczesnym brzmieniem.

Roksana Węgiel zaszalała z kreacją na Gali Bestsellery Empiku

Ostatnio Roksana Węgiel przyciągnęła uwagę swoją odważną stylizacją na Gali Bestsellery Empiku. Młoda wokalistka zaprezentowała się w kreacji, która natychmiast stała się tematem dyskusji w sieci. Jej wybór modowy podzielił fanów – jedni byli zachwyceni, inni mieli mieszane uczucia. Roksana udowodniła, że nie boi się eksperymentować z modą i lubi zaskakiwać swoim stylem.

Gala Bestsellery Empiku to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych roku, na którym gwiazdy prezentują swoje najbardziej spektakularne looki. Węgiel swoją stylizacją pokazała, że dorasta i coraz śmielej podkreśla swój własny styl. Jej kreacja nie umknęła także mediom, które szeroko komentowały jej odważny wybór.

