Roksana Węgiel zaczęła swoją karierę jako 13-latka, biorąc udział w pierwszej edycji programu "The Voice Kids". Od początku tej drogi w show-biznesie Roxie mogła liczyć na ogromne wsparcie ze strony rodziców. W rozmowie z Party.pl Węgiel wróciła do swoich początków i zaskoczyła wyznaniem na temat swojej mamy. Koniecznie posłuchajcie, co powiedziała.

Roksana Węgiel otworzyła się na temat mamy. Nie uwierzycie, co powiedziała

Roksana Węgiel już od dłuższego czasu nie znika z pierwszych stron gazet. Ambitna 19-latka oprócz tego, że w wakacje wychodzi za mąż, to brała niedawno udział w kultowym show Polsatu "Taniec z gwiazdami", gdzie ostatecznie zajęła drugie miejsce. Podczas jej udziału w programie na próżno było jednak szukać na widowni jej rodziców, a sama Roksana wymownie mówiła o ich nieobecności podczas "TzG". W mediach aż huczało od plotek na temat relacji pomiędzy Roxie, a jej rodzicami. W rozmowie z Party.pl 19-latka otworzyła się na temat swojej mamy. Posłuchajcie, co powiedziała.

Nie mówiła, że pięknie, wszystko super, tylko była krytyczna wobec mnie - powiedziała Roksana Węgiel o swojej mamie.

Koniecznie obejrzycie całe wideo i posłuchajcie, co jeszcze zdradziła Roksana Węgiel!

