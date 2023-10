Roksana Węgiel rozpoczęła karierę od dwóch mocnych uderzeń - zwyciężyła w "The Voice Kids" i została wytypowana na reprezentantkę Polski podczas 16. Konkursu Piosenki Eurowizji. I choć może się to wydawać nieprawdopodobne, młoda gwiazda już wtedy musiała zmagać się z negatywnymi komentarzami na swój temat.

Jako dzieciak doświadczyłam sporej fali hejtu, ogromnej wręczy bym powiedziała. Jak wydałam pierwszy singiel po eurowizji, to ludzie mnie tak jechali... Było to dla mnie zaskakujące, bo nikomu nic złego nie zrobiłam

Roksana Węgiel w rozmowie z Party.pl przyznała, że dziś nie ma już problemu z nieprzychylnymi opiniami na swój temat, na jakie niekiedy może się natknąć w sieci, a nawet na własnym instagramowym profilu. Opowiedziała, że w bardzo młodym wieku była wystawiona na hejt, co ją wzmocniło, bo teraz tego rozaju sytuacje jej nie dotykają:

Bardzo mnie to umocniło. Oczywiście nie był to miłe, nie było to łatwe, musiałam to sobie przepracować, ułożyć w głowie. Ale myślę, że gdyby nie ta wielka fala, kora spotkała mnie po Eurowizji, to nie miałabym wówczas do tego aż tak wielkiego dystansu - podkreśliła wokalistka.