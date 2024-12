Roksana Węgiel od najmłodszych lat pielęgnuje w sobie wiarę. Również, kiedy została popularna, często otwarcie i szczerze mówiła o tym, jak ważna jest dla niej wiara. Kevin Mglej także nie ukrywa, że jest to duża część jego życia. Po jego ostatnim wywiadzie, gdzie opowiadał o Bogu i swojej wierze, głos zabrała jego żona.

Roksana Węgiel wzruszona przez Kevina Mgleja

Roksana Węgiel i jej mąż nie mają wątpliwości, że to właśnie wiara ich połączyła. Kevin Mglej opowiadał o randkach różańcowych z Roksaną Węgiel, a niedawno udzielił wywiadu, gdzie otworzył się nie tylko na temat relacji z o 8 lat młodszą żoną ale również wiele mówił o Bogu. Religia jest również bardzo ważna dla Roxie, o czym niejednokrotnie opowiadała w rozmowach z mediami. Ostatni wywiad Kevina Mgleja mocno ją poruszył, dlatego postanowiła podzielić się przemyśleniami w sieci:

Cudownie poruszać takie tematy i mówić otwarcie o wierze! Jestem dumna kochanie. Słuchając tej rozmowy wzruszyłam się szczerze. Polecam i Wam - napisała na Instagramie.

Roksana Węgiel jest głęboko wierząca i z dumą mówi o swojej wierze: "„Ja tak naprawdę wyznając moje wartości, nie wstydzę się tego i szczerze mogę powiedzieć, że wszystko, co mam w życiu, zawdzięczam Bogu" - mówiła w rozmowie z Pomponikiem. A w wywiadzie "Obgadane" wyznała: "Trzeba trochę przełamać ten stereotyp Kościoła, bo każdy myśli, że jak ktoś chodzi do kościoła, to jest po prostu jakimś starym wapniakiem. Chodzę do kościoła z moją ekipą, która jest bardzo, że tak powiem, współczesna i totalnie to są super ziomale, więc trzeba trochę uświadamiać ludzi, że ten Kościół może być czymś bardzo umacniającym".

Wiara w Boga jest równie ważna dla Kevina Mgleja. W ostatnim wywiadzie dla "Studio Raban", mąż Roksany Węgiel wyznał, że to właśnie wiara ich do siebie zbliżyła. Roxie Węgiel miała zagadać do niego, kiedy zobaczyła, że nosi krzyż. Niedługo później odezwała się do niego, Kevin wspominał: "Wsiadam do auta i dostaję SMS-a od Roksany: 'Cześć, modliłam się za ciebie z rodzicami'. ". Kntynuował: "Więc ja w odwdzięczeniu się za to wysłałem jej notatki z rekolekcji i powiedziałem - słuchaj, bo tu jest taka piękna Pieśń nad Pieśniami i ona cudownie opisuje miłość i weź tak sobie zapamiętaj ogólnie, w domyśle na przyszłość. Czemu jej wtedy wysłałem te notatki? Nie wiem". Następnie wspominał, że Roksana Węgiel pojechała na adorację do Dębowca, gdzie otworzyła Pismo Święte dokładnie na Pieśni nad Pieśniami, co potraktowali jako znak i zaczęli się spotykać.

