Roksana Węgiel to polska piosenkarka, która zyskała popularność dzięki wygranej w pierwszej edycji programu "The Voice Kids". Urodziła się 11 stycznia 2005 roku w Jasle, a jej kariera nabrała tempa po zwycięstwie w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2018 roku, gdzie reprezentowała Polskę z utworem "Anyone I Want to Be". Dzięki temu sukcesowi stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych młodych artystek w Polsce i zyskała liczne grono fanów, którzy mocno jej kibicują. W sobotni poranek młoda artystka zjawiła się w śniadaniówce Polsatu i pochwaliła się radosną nowiną. Fani tylko na to czekali.

Roksana Węgiel w "Halo tu Polsat" przekazała radosne wieści

Roksana Węgiel w sobotni poranek pojawiła się w popularnym programie „Halo tu Polsat”, gdzie zaprezentowała swoją najnowszą piosenkę "Twój Głos", stworzoną specjalnie do filmu "Piep*zyć Mickiewicza 2".

Ostatnio nagrałam piosenkę 'Twój Głos' do bardzo popularnego filmu o Mickiewiczu - pochwaliła się Roxie w Polsacie.

Jej emocjonalny występ poruszył zarówno publiczność, jak i widzów przed telewizorami. Prowadzący program, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, nie mogli jednak nie zadać pytania o wyjazd Roxie do Stanów Zjednoczonych. 20-letnia gwiazda spędziła tam cały miesiąc z mężem, Kevinem Mglejem, co wzbudziło ogromne zainteresowanie wśród jej fanów. Podczas rozmowy Roksana Węgiel przyznała, że pobyt w USA był dla niej czasem intensywnej pracy. Ku uciesze fanów, zdradziła, że tworzyła tam nowe piosenki, które już wkrótce ujrzą światło dzienne!

W USA tworzyłam kolejne piosenki, które już niedługo pojawią się i nie mogę się doczekać(...) Mam wrażenie, że ten wyjazd bardzo otworzył mi głowę na zupełnie nowe brzmienia i też mogłam się otworzyć i rozwinąć przez ten miesiąc w Stanach. Bardzo dużo mi to dało, jeśli chodzi o mój samorozwój - wyznała Roksana.

Roksana Węgiel zdradziła również, że miała okazję współpracować z producentami, którzy tworzyli przeboje dla takich światowych gwiazd jak Justin Bieber i Ariana Grande.

Współpraca z kompozytorami, którzy tworzyli hity m.in. dla Justina Biebera, Ariany Grande i wielu innych, już nie jestem w stanie tych wszystkich światowych artystów wymienić, to było dla mnie przecudowne doświadczenie i coś zupełnie nowego - przyznała Roxie Węgiel.

Historia miłości Roksany Węgiel i Kevina Mgleja

Roksana Węgiel i Kevin Mglej poznali się w studiu nagraniowym podczas pracy nad wspólnym projektem muzycznym. Początkowo łączyła ich jedynie relacja zawodowa, ale szybko odkryli, że mają ze sobą wiele wspólnego. Różnica wieku wynosząca osiem lat oraz fakt, że Kevin jest ojcem z poprzedniego związku, nie stanęły na przeszkodzie ich uczuciu. Para zbudowała silną więź opartą na wspólnych wartościach, wierze i wzajemnym wsparciu.

Ich związek szybko się rozwijał – w maju 2023 roku ogłosili zaręczyny, a w sierpniu 2024 roku wzięli ślub kościelny w malowniczym kościele św. Michała Archanioła i św. Anny w Dydni na Podkarpaciu. Ceremonia była utrzymana w tajemnicy, a Roksana zachwyciła gości w eleganckiej, koronkowej sukni ślubnej.

Dziś Roksana i Kevin nie tylko dzielą życie prywatne, ale również zawodowe, kontynuując wspólną pasję do muzyki. Ich miłość jest przykładem, że szczęście można znaleźć w najmniej spodziewanym momencie.

