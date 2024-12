Roksana Węgiel i Kevin Mglej, nigdy nie ukrywali, że tym, co ich do siebie zbliżyło, była wiara. Oboje są bardzo religijni, co często podkreślają w różnych wywiadach. Para nie zwlekała więc długo z decyzją o ślubie i w sierpniu bieżącego roku przysięgali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Co sprawiło, że jedna z najpopularniejszych nastolatek w Polsce zakochała się w dużo starszym mężczyźnie? Mąż Roksany udzielił wywiadu, w którym wyznał całą prawdę na temat ich relacji.

Kevin Mglej o początkach relacji z Roksaną Węgiel. "Nie wydawał to się najrozsądniejszy związek"

Związek Roksany Wegiel i Kevina Mgleja, już od samego początku budził sporo kontrowersji. Wielu osobom nie podobał się bowiem fakt, że producent muzyczny jest o wiele lat starszy od nastoletniej gwiazdy oraz że ma dziecko z poprzedniego związku. Para nie przejmowała się jednak tymi słowami i zdecydowała się na ślub. Kevin Mglej postanowił udzielić wywiadu, w którym wyznał, jak to się stało, że on i Roksana się w sobie zakochali.

Ta relacja powstała z tej wiary. Kiedy Roksana przyszła do nas, do studia, robić pierwsze wspólne numery, to od razu zaczęliśmy rozmawiać o wierze. Ja miałem krzyż i chyba Roksana zagaiła na zasadzie: 'o, masz krzyż'. - powiedział mąż Roksany Węgiel w wywiadzie dla Studia Raban.

28-latek nie ukrywał, że sam zdawał sobie z tego sprawę, że być może nie jest to rozsądne.

Wtedy, tak po ludzku, nie wydawał to się najrozsądniejszy związek - na pewno z jej strony, jednak jestem od niej trochę starszy, mam też syna z poprzedniego związku - więc nie wyglądało to raczej dobrze. Ale zaczęliśmy rozmawiać i ja też bardzo dużo się modliłem, żeby osoba, którą spotkam na swojej drodze, była tą ostatnią, od Pana Boga. - oznajmił.

Mężczyzna wyznał, że mimo wszystko nie mógł przestać myśleć o Roksanie Węgiel, jednak miał pewne obawy, czy zacząć budować z nią relację. W wywiadzie dla "Studia Raban" 28-latek przyznał, że były znaki, które utwierdziły go, że są sobie pisani. Po tym jak wyszedł z rekolekcji, Roksana Węgiel niespodziewanie wysłała mu wiadomość.

Wsiadam do auta i dostaję SMS-a od Roksany: 'Cześć, modliłam się za ciebie z rodzicami'. Ja mówię - co jest grane? Pamiętajmy, jesteśmy w show-biznesie, mamy na tamten moment 17-letnią gwiazdę popu, która absolutnie nie miała żadnego sygnału, że jestem w kościele, tak naprawdę rozmawialiśmy kilka razy. Czemu wysłała tę wiadomość? Z jej historii wynika, że po prostu poczuła, że się musi za mnie pomodlić z rodzicami i wysłać mi tę wiadomość, więc ją wysłała. - relacjonował Mglej.

Kevin przyznał, że odpisał Roksanie na jej SMS-a i postanowił się jej odwdzięczyć, wysyłając notatki z rekolekcji.

Więc ja w odwdzięczeniu się za to wysłałem jej notatki z rekolekcji i powiedziałem - słuchaj, bo tu jest taka piękna Pieśń nad Pieśniami i ona cudownie opisuje miłość i weź tak sobie zapamiętaj ogólnie, w domyśle na przyszłość. Czemu jej wtedy wysłałem te notatki? Nie wiem, ale w takim dużym momencie rozterki, czy aby na pewno jestem mężczyzną, w którego powinna się emocjonalnie angażować. Roksana pojechała na adorację do Dębowca. - mówił.

To właśnie na rekolekcjach wydarzył się "znak", który utwierdził Roksanę i Kevina, że są sobie pisani. Nastoletnia gwiazda, otworzyła Pismo Święte dokładnie na słowach Pieśni nad Pieśniami, którą wysłał jej ukochany. Kevin przyznał, że od tej pory mieli już "randki różańcowe" i zaczęli być razem.

