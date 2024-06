Wczoraj do Łodzi przybyli niemalże wszyscy twórcy internetowi, ponieważ właśnie tam odbyła się coroczna gala "See Bloggers", podczas której rozdawane były nagrody w poszczególnych kategoriach. Jedną z nich zgarnęła Roksana Węgiel i właśnie przed naszą kamerą przyznała, jakie emocje jej towarzyszą.

Roksana Węgiel odebrała nagrodę na gali "Hasztagi Roku"

Roksana Węgiel to jedna z najbardziej utytułowanych artystek młodego pokolenia. Nie dość, że Roksana Węgiel jest wybitną piosenkarką to jeszcze zbudowała z fanami niebywałą więź poprzez media społecznościowe. To właśnie w kategorii " Osoba Publiczna aktywna w sieci" Roksana Węgiel otrzymała nagrodę podczas eventu "Hasztagi Roku". Teraz przed naszą kamerą opowiedziała o swoich odczuciach. Zobaczcie.

Jestem zaszczycona i wzruszona(...) Cieszę się bardzo, ze See Bloggers przyznało mi właśnie taką nagrodę(...) Ja jestem dziewczynką z Jasła, która zaczynała 7 lat temu (mało kto wiedział o moim istnieniu) jako normalna dziewczyna, którą nadal jestem(...) Ja ciągle jestem normalna! - przyznała wzruszona Roxie.

Roksana Węgiel zaapelowała również do fanów i przyznała, że trzyma za nich mocno kciuki. Zobaczcie, co powiedziała artystka przed naszą kamerą!

