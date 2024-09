19-letnia Roksana Węgiel jakiś czas temu zaskoczyła wyznaniem na temat swojego związku. Okazało się, że początki były dla niej i Kevina Mgleja niewyobrażalnie trudne. Choć dziś są szczęśliwym małżeństwem, kiedyś nie było tak kolorowo. Wokalistka do tej pory nie może tego zrozumieć.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej są już po ślubie - najpierw wzięli cywilny, potem kościelny. 25 sierpnia powiedzieli sobie sakramentalne tak w kościele w Dydni. Tego dnia artystka miała na sobie aż trzy zachwycające kreacje ślubne, a wśród gości bawili się m.in. Maffashion i Michał Danilczuk czy Izabela Janachowska, która pomagała Roxie w organizacji ślubu.

Małżeństwo Roksany Węgiel ze sporo starszym Kevinem, który ma dziecko z inną kobietą, dziś nie budzi większych emocji, ale na samym początku na parę spłynęła lawina hejtu. Ogłoszenie związku, a krótko potem zaręczyn sprawiło, że para musiała zmierzyć się z ogromem krytycznych słów. Jak dotąd żadne nieszczególnie rozwodziło się nad tym tematem, ale jakiś czas temu 19-latka zrobiła wyjątek i w wywiadzie dla RMF FM ujawniła, jak naprawdę wyglądały ich początki.

To, czego się o sobie naczytał (Kevin - przyp. red.), to co nas spotkało przez ostatnie miesiące, przez ostatni rok tak właściwie, no to jest bardzo niesprawiedliwe. I tylko to mnie tak boli (...). Łatwo jest komuś zniszczyć życie w taki sposób

Roksana przyznaje, że ona miała już możliwość oswoić się z hejtem, dlatego negatywne komentarze aż tak na nią nie wpłynęły. Dla Kevina była to z kolei okrutna nowość, co jeszcze bardziej przytłoczyło wokalistkę. Chociaż nie było jej łatwo, starała się wspierać ukochanego. Mimo że wtedy ich związek był jeszcze świeży, zostali poddani prawdziwej próbie miłości.

Obelgi skierowane w moją stronę jestem w stanie znieść bez mrugnięcia okiem. Po tylu latach bycia w tej branży i mierzenia się z tym... Aczkolwiek krzywdzące jest to, co ludzie wypisują na temat Kevina i na temat naszej relacji. Powiem szczerze, że na początku nie było nam łatwo. Zarówno jemu, jak i mnie. Ale starałam się też dać wsparcie, bo tak naprawdę on zmierzył się z tym po raz pierwszy. (...) Faktycznie tutaj trochę inny case (sprawa - przyp. red.), bo jednak chodzi o relację, o drugą osobę. Osobę, którą kochasz, więc to dla mnie też nie było do końca takie łatwe. I nie mogę się do dziś pogodzić z tym, co ludzie tworzyli, jaka narracja powstała w sieci

- dodała Roxie w rozmowie z RMF FM.