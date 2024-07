Nie da się ukryć, że związek Roksany Węgiel z dużo starszym Kevinem Mglejem do tej pory wzbudza duże kontrowersje. Podobnie jak niechciana wróżba o ich domniemanym rozstaniu, które ma nastąpić w niedalekiej przyszłości. Co na to sama zainteresowana? Zabrała głos w kontrowersyjnej sprawie.

Reklama

Roksana Węgiel dosadnie o sytuacje z wróżką

Związek popularnej piosenkarki z właścicielem wytwórni muzycznej kwitnie w najlepsze, a zakochani nie szczędzą nam wspólnych relacji w mediach społecznościowych. Ci z chęcią publikują wspólne zdjęcia z randek i życia codziennego. Nie da się także ukryć, że często są także na medialnych świecznikach. Właśnie dlatego również pewna znana wróżka postanowiła wypowiedzieć się na temat związku Roksany Węgiel i Kevina Mgleja. Niestety nie miała dla nich pozytywnych wiadomości. Jak się okazuje, ta postawiła piosenkarce tarota, i wywróżyła... rozstanie z ukochanym. Wówczas gwiazda natychmiast zareagowała. Teraz, w rozmowie z naszym reporterem zdradziła, co tak naprawdę myśli.

Zobacz także: Roksana Węgiel zaskakuje zdjęciami z Kevinem znad basenu i rozpływa się nad narzeczonym

- Nie życzę sobie tego, bo po prostu to nie są moje wartości, ja tego nie wyznaję. No nie można bez zgody drugiej osoby robić takich rzeczy. Uważam, że to nie jest błahostka. Dlatego tak na to zareagowałam i nie ukrywam, że trochę mnie to zirytowało, bo no nie życzę sobie takich zachowań - wyznała.

Reklama

Roksana Węgiel w rozmowie wspomniała także o granicach, których nie chce, by ktoś przekraczał. Jeżeli chcecie wiedzieć, co miała na myśli, koniecznie zobaczcie cały wywiad.