Roksana Węgiel zachwyca nie tylko swoich fanów. Piosenkarka przyciąga rzeszę paparazzi, którzy chętnie robią jej zdjęcia. Tak też było tym razem. Jeden z fotografów postanowił zrobić serię zdjęć młodziutkiej wokalistce, skupiając uwagę na jej stroju.

Roksana Węgiel zachwyciła torebką

Roksana Węgiel znana jest z odważnych i nowoczesnych stylizacji, które podkreślają jej indywidualność i śmiałość w eksperymentowaniu z modą. Często wybiera kreacje eksponujące jej sylwetkę, łącząc elegancję z nutą ekstrawagancji, co udowodniła, podczas sylwestrowego koncertu TVP zaprezentowała się w srebrnej stylizacji, która odsłaniała ciało, co spotkało się z dużym zainteresowaniem mediów i fanów. W codziennych stylizacjach Roksana również stawia na luksusowe dodatki. Jakiś czas temu piosenkarka została przyłapana na wspólnych zakupach z mężem Kevinem Mglejem. Roxie została zauważona z torebką Chanel o wartości około 11,5 tysiąca złotych oraz okularami tej samej marki za blisko 2 tysiące złotych.

Tym razem Roksana Węgiel również przyciągnęła wzrok paparazi. Na jednym z ostatnich spacerów piosenkarka postawiła na stylizację w klimacie miejskiego rocka. Ubrała na siebie oversize’ową czarną skórzaną kurtkę o mocnym kroju, pod którą widać sweter w biało-niebieskie pasy. Stylizację dopełniają ciemne jeansy oraz efektowna biżuteria na szyi. Najbardziej jednak przyciąga uwagę jej ekskluzywna torebka Chanel w odcieniu intensywnego błękitu. Kultowy model "Boy" wyróżnia się pikowaną fakturą, srebrnym zapięciem z logo marki oraz łańcuszkowym paskiem. Ten dodatek to symbol luksusu - wartość takiej torebki to około 27 tysięcy złotych. Całość prezentuje się nowocześnie i z charakterem, łącząc elegancję z luzem.

Co słychać u Roksany Węgiel?

Ostatnimi czasy Roksana Węgiel intensywnie rozwija swoją karierę zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku muzycznym. Na początku stycznia 2025 roku wydała swój pierwszy zagraniczny singiel "Ah Ah Ah", który zadebiutował na playlistach New Music Friday w aż 30 krajach, co stanowi imponujące osiągnięcie dla młodej artystki. Dodatkowo Roksana została polską ambasadorką marki kosmetycznej Rimmel London, co sama określiła jako spełnienie marzenia z dzieciństwa. To współpraca, która podkreśla jej rosnącą popularność nie tylko w muzyce, ale i w świecie mody oraz urody.

W życiu prywatnym również zaszły istotne zmiany. W sierpniu 2024 roku Roksana wyszła za mąż za Kevina Mgleja, co było szeroko komentowane w mediach. Obecnie artystka pracuje nad nowym materiałem muzycznym. Na początku roku wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie współpracowała z producentami, którzy wcześniej tworzyli z takimi gwiazdami jak Ariana Grande i Justin Bieber. Planuje wydanie nowej EP-ki, a doświadczenia zebrane podczas pobytu w USA mają znacząco wpłynąć na jej twórczość.

