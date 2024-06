Radosław Majdan w rozmowie z Party.pl skomentował grę Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski. Jak były piłkarz zareagował na komentarze kibiców, którzy twierdzą, że Lewandowski gorzej radzi sobie w meczach naszej kadry, a zachwyca na boisku występując w barwach klubowych? Radosław Majdan nie owijał w bawełnę.

Euro 2024 zbliża się naprawdę wielkimi krokami. Już 14 czerwca rozpoczną się mistrzostwa Europy w piłce nożnej, a 16 czerwca pierwszy mecz rozegra reprezentacja Polski. Wśród piłkarzy, którzy będą walczyć w biało-czerwonych barwach nie zabraknie m.in. Roberta Lewandowskiego, który jest kapitanem naszej kadry. Niestety, wiele osób zarzuca "Lewemu", że podczas występów w reprezentacji nie gra tak dobrze, jak w swoim klubie. Jak komentuje to Radosław Majdan? Mąż Małgorzaty Rozenek podsumował grę reprezentacji Polski.

Reprezentacja nie jest zespołem, który atakuje przynajmniej teraz, ostatnio. Był moment kiedy Robert był królem strzelców eliminacji i też pamiętam ciągnął kadrę na swoich plecach, ale to było jakiś czas temu. Ostatnich kilka lat już nie jest tak dobrych, jak te o których mówię czyli eliminacje do Mistrzostw Europy 2016 czy Mistrzostw Świata w 2018.

To jest niestety życie napastnika, to jest pozycja numer 9. najbardziej wysunięty napastnik czyli człowiek, który jednak żyje z podań. Mówi się o tym serwisie, że musisz mieć określoną ilość podań, strategia zespołu musi być podporządkowana, że finalizując akcję ofensywną chcesz stworzyć swojemu napastnikowi sytuację do strzelenia bramki. W naszej reprezentacji takich sytuacji Robert ma zdecydowanie mniej niż Bayernie Monachium bo w Barcelonie też za wiele ich nie ma

dodał.