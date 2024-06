Mateusz Borek nie wytrzymał i stanowczo podsumował aferę, jaka wybuchła wokół Anny Lewandowskiej. Dziennikarz zabrał głos w sprawie zamieszania wokół piłkarza i jego ukochanej żony, która coraz częściej jest krytykowana za publikowanie nagrań na których tańczy bachatę z przystojnymi mężczyznami. Mateusz Borek nie ukrywa oburzenia tym, z jaką krytyką spotyka się Lewandowska.

Takiego zamieszania wokół Anny Lewandowskiej nie było już dawno. W sieci coraz częściej pojawia się sporo krytycznych wpisów i komentarzy w sprawie nagrań trenerki tańczącej bachatę z przystojnymi tancerzami. Ostatnio rozpętała się burza pod nagraniem Anny Lewandowskiej, a głos zabrała nawet Iwona Pavlović, która broniła żony Roberta Lewandowskiego. Teraz również Mateusz Borek stanowczo wypowiedział się w kwestii zamieszania wokół Lewandowskiej, która zdaniem niektórych, niepotrzebnie pokazuje, jak wywija na parkiecie z innymi mężczyznami. Dziennikarz sportowy stanowczo to komentuje!

Mateusz Borek jest zszokowany tym, z jakimi komentarzami muszą mierzyć się Lewandowska. Dziennikarz jest pewny, że Robert Lewandowski nie ma problemu z tym, że jego żona pokazuje nagrania, jak tańczy bachatę.

Robert, na tyle, ile go znam, myślę, że jest mężczyzną silnym, odpornym, spełnionym i pewnym siebie. Gdyby dzisiaj Lewandowski miał się przejmować, że jego żona wrzuci kilka zdjęć czy wideo, że sobie tańczy bachatę albo jest na obozie i Robert zna tego chłopaka, jednego czy drugiego, no bo przecież bywa u nich w domu, Robert ich spotyka, czasami też wpada do ich sali

Mateusz Borek mówił w programie na Kanale Sportowym na YouTube.com.