Przed Euro 2024 reprezentacja Polski zmierzyła się z Turcją. To była idealna okazja do tego, by nie tylko podziwiać naszych piłkarzy na murawie, ale również ich rodziny na trybunach. Oczywiście nie mogło zabraknąć Anny Lewandowskiej, która tuż przed wyjściem ukochanego na boisko skradła mu pocałunek. Wszystko zostało uchwycone na zdjęciu!

Reklama

Anna i Robert Lewandowscy nie szczędzili sobie czułości przed meczem

W poniedziałek, 10 czerwca reprezentacja Polski zagrała mecz z Turcją na stadionie w Warszawie. To był ostatni mecz przed Euro 2024, który zakończył się dla nas wygraną z wynikiem 2-1. Jednak nie sam mecz wzbudził największą sensację, ale również to, że Robert Lewandowski pojawił się na murawie ze swoimi córkami Klarą i Laurą. Jak wiadomo, piłkarz razem z żoną raczej chronią prywatności swoich córek, dlatego ten widok był niemałym zaskoczeniem. Anna Lewandowska na meczu z córkami wspierała Roberta z trybun — cała trójka miała na sobie koszulki reprezentacji i dopingowała napastnika.

To, że Anna Lewandowska jest największą fanką swojego męża, wiadomo nie od dziś. Trenerka często pojawia się na meczach swojego ukochanego i wspiera go na każdym kroku. Tuż przed meczem z Turcją i wyjściem piłkarzy na murawę trenerka skradła swojemu ukochanemu namiętny pocałunek, który został uchwycony na zdjęciu.

Twitter @WujaJurek

Nie tylko Robert Lewandowski wyszedł na murawę z córkami, ale też Wojciech Szczęsny z synem Liamem. To z pewnością był wielki dzień nie tylko dla dzieci piłkarzy, ale i ich samych. Jak widać, dzieci piłkarzy przyniosły im szczęście na murawie.

A wy czekacie na Euro 2024?

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Radosław Majdan szczerze o Robercie Lewandowskim: "Ostatnich kilka lat już nie jest tak dobrych"